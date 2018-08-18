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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3125312631273128

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:32

  baraka написав:ЖК Welcome Home
видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/542 ... al-spivoce


Мрачное место особенно дома в первой линии
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Мрачное место особенно дома в первой линии

возле дома нет места, чтобы дерево посадить. А на рекламной картинке деревья есть.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:47

:mrgreen:
  baraka написав:ЖК Welcome Home
видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/542 ... al-spivoce


видео - неинформативное убогое днище
барака, либо вы - слишком жадный жлоб, либо ваши пионеры - конченые рукожопы, они шо не в состоянии слепить одну, но нормальную сферическую панораму?
нахера эти кривые облеты, они их даже обработать нормально не в состоянии
шо - 1000 грн за взлет и сырое видео в продакшн?)
не очень я смотрю бомбер прогрессирует :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:51

  kingkongovets написав::mrgreen:
  baraka написав:ЖК Welcome Home
видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/542 ... al-spivoce


видео - неинформативное убогое днище
барака, либо вы - слишком жадный жлоб, либо ваши пионеры - конченые рукожопы, они шо не в состоянии слепить одну, но нормальную сферическую панораму?
нахера эти кривые облеты, они их даже обработать нормально не в состоянии
шо - 1000 грн за взлет?)
не очень я смотрю бомбер прогрессирует :mrgreen:


Соглашусь с ККЦ , сферическая панорама в 100 раз лучше.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:54

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав::mrgreen:
  baraka написав:ЖК Welcome Home
видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/542 ... al-spivoce


видео - неинформативное убогое днище
барака, либо вы - слишком жадный жлоб, либо ваши пионеры - конченые рукожопы, они шо не в состоянии слепить одну, но нормальную сферическую панораму?
нахера эти кривые облеты, они их даже обработать нормально не в состоянии
шо - 1000 грн за взлет?)
не очень я смотрю бомбер прогрессирует :mrgreen:


Соглашусь с ККЦ , сферическая панорама в 100 раз лучше.

А сферичний кінь у кубічному нерухомому вакуумі - ще краще!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:02

Нежданчик. Оказывается НКРЭКП увеличила тарифчик на эл.энергию для мест общего пользования в домах на 60 коп )


С 1 января 2019 года в Киеве повысится квартплата, - КГГА
Поднятие цен объясняют ростом тарифа на электроэнергию.

Как пояснила начальник Управления развития жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко, речь идет о том, что НКРЭКУ внесла изменения в одно из своих постановлений, согласно которому электроэнергия для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, а также для работы насосного оборудования и индивидуальных тепловых пунктов, если такие установлены в домах, увеличена на 60 коп., тогда как сейчас взимается тариф 1,68 грн/кВт.

"С нового года электроэнергия подорожает на 60 коп. Это грозит тем, что за неделю до нового года никто не сможет урегулировать этот вопрос… Это опасная тенденция, когда есть риск того, что люди после нового года окажутся без работающих лифтов, а если есть индивидуальный тепловой пункт в доме и там есть насосное оборудование, то тогда это грозит тем, что не будет и отопления", - сообщила она. Источник: https://censor.net.ua/n3104299


Слава святому Роттердаму+ :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:30

  change_pm написав:я тут новую тему открыл - Інвестуємо в нерухомість закордоном - заходите, долучайтесь до розмови.

давай в тему акурта, для чого ще одна?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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