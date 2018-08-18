С 1 января 2019 года в Киеве повысится квартплата, - КГГАПоднятие цен объясняют ростом тарифа на электроэнергию.Как пояснила начальник Управления развития жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко, речь идет о том, что НКРЭКУ внесла изменения в одно из своих постановлений, согласно которому электроэнергия для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, а также для работы насосного оборудования и индивидуальных тепловых пунктов, если такие установлены в домах, увеличена на 60 коп., тогда как сейчас взимается тариф 1,68 грн/кВт."С нового года электроэнергия подорожает на 60 коп. Это грозит тем, что за неделю до нового года никто не сможет урегулировать этот вопрос… Это опасная тенденция, когда есть риск того, что люди после нового года окажутся без работающих лифтов, а если есть индивидуальный тепловой пункт в доме и там есть насосное оборудование, то тогда это грозит тем, что не будет и отопления", - сообщила она. Источник: