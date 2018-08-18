Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
видео - неинформативное убогое днище барака, либо вы - слишком жадный жлоб, либо ваши пионеры - конченые рукожопы, они шо не в состоянии слепить одну, но нормальную сферическую панораму? нахера эти кривые облеты, они их даже обработать нормально не в состоянии шо - 1000 грн за взлет и сырое видео в продакшн?) не очень я смотрю бомбер прогрессирует
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
видео - неинформативное убогое днище барака, либо вы - слишком жадный жлоб, либо ваши пионеры - конченые рукожопы, они шо не в состоянии слепить одну, но нормальную сферическую панораму? нахера эти кривые облеты, они их даже обработать нормально не в состоянии шо - 1000 грн за взлет?) не очень я смотрю бомбер прогрессирует
Соглашусь с ККЦ , сферическая панорама в 100 раз лучше.
видео - неинформативное убогое днище барака, либо вы - слишком жадный жлоб, либо ваши пионеры - конченые рукожопы, они шо не в состоянии слепить одну, но нормальную сферическую панораму? нахера эти кривые облеты, они их даже обработать нормально не в состоянии шо - 1000 грн за взлет?) не очень я смотрю бомбер прогрессирует
Соглашусь с ККЦ , сферическая панорама в 100 раз лучше.
А сферичний кінь у кубічному нерухомому вакуумі - ще краще!
Нежданчик. Оказывается НКРЭКП увеличила тарифчик на эл.энергию для мест общего пользования в домах на 60 коп )
С 1 января 2019 года в Киеве повысится квартплата, - КГГА Поднятие цен объясняют ростом тарифа на электроэнергию.
Как пояснила начальник Управления развития жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко, речь идет о том, что НКРЭКУ внесла изменения в одно из своих постановлений, согласно которому электроэнергия для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, а также для работы насосного оборудования и индивидуальных тепловых пунктов, если такие установлены в домах, увеличена на 60 коп., тогда как сейчас взимается тариф 1,68 грн/кВт.
"С нового года электроэнергия подорожает на 60 коп. Это грозит тем, что за неделю до нового года никто не сможет урегулировать этот вопрос… Это опасная тенденция, когда есть риск того, что люди после нового года окажутся без работающих лифтов, а если есть индивидуальный тепловой пункт в доме и там есть насосное оборудование, то тогда это грозит тем, что не будет и отопления", - сообщила она. Источник: https://censor.net.ua/n3104299