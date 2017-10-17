Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
видео - неинформативное убогое днище барака, либо вы - слишком жадный жлоб, либо ваши пионеры - конченые рукожопы, они шо не в состоянии слепить одну, но нормальную сферическую панораму? нахера эти кривые облеты, они их даже обработать нормально не в состоянии шо - 1000 грн за взлет и сырое видео в продакшн?) не очень я смотрю бомбер прогрессирует
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
видео - неинформативное убогое днище барака, либо вы - слишком жадный жлоб, либо ваши пионеры - конченые рукожопы, они шо не в состоянии слепить одну, но нормальную сферическую панораму? нахера эти кривые облеты, они их даже обработать нормально не в состоянии шо - 1000 грн за взлет?) не очень я смотрю бомбер прогрессирует
Соглашусь с ККЦ , сферическая панорама в 100 раз лучше.
видео - неинформативное убогое днище барака, либо вы - слишком жадный жлоб, либо ваши пионеры - конченые рукожопы, они шо не в состоянии слепить одну, но нормальную сферическую панораму? нахера эти кривые облеты, они их даже обработать нормально не в состоянии шо - 1000 грн за взлет?) не очень я смотрю бомбер прогрессирует
Соглашусь с ККЦ , сферическая панорама в 100 раз лучше.
А сферичний кінь у кубічному нерухомому вакуумі - ще краще!
Нежданчик. Оказывается НКРЭКП увеличила тарифчик на эл.энергию для мест общего пользования в домах на 60 коп )
С 1 января 2019 года в Киеве повысится квартплата, - КГГА Поднятие цен объясняют ростом тарифа на электроэнергию.
Как пояснила начальник Управления развития жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко, речь идет о том, что НКРЭКУ внесла изменения в одно из своих постановлений, согласно которому электроэнергия для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, а также для работы насосного оборудования и индивидуальных тепловых пунктов, если такие установлены в домах, увеличена на 60 коп., тогда как сейчас взимается тариф 1,68 грн/кВт.
"С нового года электроэнергия подорожает на 60 коп. Это грозит тем, что за неделю до нового года никто не сможет урегулировать этот вопрос… Это опасная тенденция, когда есть риск того, что люди после нового года окажутся без работающих лифтов, а если есть индивидуальный тепловой пункт в доме и там есть насосное оборудование, то тогда это грозит тем, что не будет и отопления", - сообщила она. Источник: https://censor.net.ua/n3104299
change_pm написав:я тут новую тему открыл - Інвестуємо в нерухомість закордоном - заходите, долучайтесь до розмови.
давай в тему акурта, для чого ще одна?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Faceless написав:Потому в существующих условиях у пересичного есть только один путь - включать голову, и здраво делать выбор, оценивая выбранную недвижимость не только по потребительским качествам самого дома, а и доступность инфраструктуры - от парковок и транспорта до социальной. И в свою очередь принимать усилия, как налогоплательщик и избиратель, ужесточения градостроительных норм, архитектурного контроля и прочего. Сами по себе эстеты в Киевраде не появятся
А ведь всего-то навсего посадить 5-10 чиновников ГАСИ , но кто ж их посадит
В Одессе несколько лет назад суммы взяток были на уровне $5 за кв. м, а сейчас – $20 за 1 кв. м, отметил генпрокурор. Система градостроительства, в том числе Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ), является одной из самых криминализированных в стране. В последние годы суммы взяток в этой сфере существенно выросли.
Об этом в четверг, 13 сентября, сказал генеральный прокурор Юрий Луценко на совещании Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ о ключевых направлениям реформирования строительной отрасли, сообщает Интерфакс-Украина.
"Больше всего меня возмущает не сам факт не разрушенной системы коррупции, а то, что даже в сравнении с беспрецедентным разворовыванием страны Януковичем, взятки возросли", – заявил генпрокурор.
По его данным, в Одессе во времена Виктора Януковича суммы взяток были на уровне $5 за кв. м, а сейчас – $20 за 1 кв. м.
"И об этом говорят все строители. В Херсоне сейчас $7. То же самое происходит в столице, во всех городах. Это система", – подчеркнул Луценко.
лол Юга озвучив цінник свого відомства.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
странненько. Чуть более года назад он же говорил, что только рост курса доллара может оживить продажи
17/10/2017
«Доллар – один из главных факторов активизации спроса на недвижимость. За последние недели он вырос практически на гривну, что положительно сказалось на объёмах продаж. В некоторые, особо горячие дни, в центральном отделе продаж даже была очередь.
hume написав:Это грёбанный совок, когда хрущи строились вперемешку с о сталинками, а потом ещё бпсочками приправляли.
Гетто должно быть геттой, хочешь строить разноцветные стены, ок, строй, но там где никто не будет видеть.
На самом деле вопрос "гетто должно быть гетто" не так прост, как кажется. Нельзя стимулировать концентрацию люмпенов на отдельно взятой территории, получите "прюит-игоу". С рядом вопросов, таким как градостроение, нужно просто признать: не все вопросы рыночная система способна решить оптимально, а эстетика всегда "спускается сверху", т.к. толпа не имеет ни эстетических представлений, ни вкуса в принципе, и что главное - не способна мыслить не то что стратегически, а хотя бы среднесрочными временными категориями. Потому без насаждения и даже навязывания сверху не только жестких принципов градостроения, а и архитектурной композиции, стилистики - "все будет ПОХ". Если бы всегда шли от позиции "задача недвижимости это просто дать место для жизни людям, всё другое нужно решать уже после" - никогда в истории не появились бы города, не появилось бы ни одного памятника архитектуры, и архитектуры как таковой тоже. Были бы бескрайние частоколы сараев и лачуг.
Навіщо?
"Успішні" бажають, щоб в Києві були гетто. В яких будуть жити вчителі, доценти, робітники заводів, торговці кальсонами і мівіною, персонал супермаркетів.
А прогресивні "електрики, плиточники, збирачі металолому, прості прокурори" - стануть купляти розкішне житло. Навіть гарненькі котеджі під Києвом.