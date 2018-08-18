Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:32
Ну наконец-то:
https://censor.net.ua/photo_news/310424 ... mask_karta
Как только на трассе Одесса-Киев поставит - куплю себе битую теслу.
airmax78
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:33
Frant написав:
Навіщо?
"Успішні" бажають, щоб в Києві були гетто. В яких будуть жити вчителі, доценти, робітники заводів, торговці кальсонами і мівіною, персонал супермаркетів.
А прогресивні "електрики, плиточники, збирачі металолому, прості прокурори" - стануть купляти розкішне житло. Навіть гарненькі котеджі під Києвом.
Франт, только честно, сколько лет назад вы в последний раз покупали Мивину?
airmax78
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:50
airmax78 написав:
куплю себе битую теслу.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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