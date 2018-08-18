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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3126312731283129

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну наконец-то: https://censor.net.ua/photo_news/310424 ... mask_karta Как только на трассе Одесса-Киев поставит - куплю себе битую теслу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:33

  Frant написав:Навіщо?
:mrgreen:
"Успішні" бажають, щоб в Києві були гетто. В яких будуть жити вчителі, доценти, робітники заводів, торговці кальсонами і мівіною, персонал супермаркетів.

А прогресивні "електрики, плиточники, збирачі металолому, прості прокурори" - стануть купляти розкішне житло. Навіть гарненькі котеджі під Києвом. :mrgreen:

Франт, только честно, сколько лет назад вы в последний раз покупали Мивину?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:куплю себе битую теслу.

Зображення
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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