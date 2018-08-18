|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 гру, 2018 18:40
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27304
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 709 раз.
- Подякували: 3028 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 27 гру, 2018 19:03
рано ще теслу куплять, вспокойтеся
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5488
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 724 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|