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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 гру, 2018 18:40
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airmax78
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Додано: Чет 27 гру, 2018 19:03
рано ще теслу куплять, вспокойтеся
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 27 гру, 2018 20:01
Frant написав: zzzzzz написав: Faceless написав:
Вы слишком наивны, если думаете, что "всего то навсего надо кого-то посадить".
Это была ирония. Понятное дело что нужна системная работа что-бы на место одних коррумпантов не пришли другие.
27 років - це достатній час для виконання такої роботи?
пане дОцент, так вы сами расскажите.
Откуда у вас, преподавателя, научного работника, 4 квартиры около метро под сдачу ? Купленные на пиках цен на недвигу в Киеве.
Да и о ваших научных трудах неизвестно.
Да и вы сами писали, мол, не выгодно в Украине заниматься научной деятельностью
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: Чет 27 гру, 2018 20:51
pesikot написав: Frant написав:
27 років - це достатній час для виконання такої роботи?
пане дОцент, так вы сами расскажите.
Откуда у вас, преподавателя, научного работника, 4 квартиры около метро под сдачу ? Купленные на пиках цен на недвигу в Киеве.
Да и о ваших научных трудах неизвестно.
Да и вы сами писали, мол, не выгодно в Украине заниматься научной деятельностью
Нифига себе вопросики, вот это плющит некоторых ))))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 27 гру, 2018 20:59
zzzzzz написав: pesikot написав: Frant написав:
27 років - це достатній час для виконання такої роботи?
пане дОцент, так вы сами расскажите.
Откуда у вас, преподавателя, научного работника, 4 квартиры около метро под сдачу ? Купленные на пиках цен на недвигу в Киеве.
Да и о ваших научных трудах неизвестно.
Да и вы сами писали, мол, не выгодно в Украине заниматься научной деятельностью
Нифига себе вопросики, вот это плющит некоторых ))))
Действительно, рассуждают о коррупции те, у кого 4 купленных квартир под сдачу при доходах, на которые эти квартиры куплены быть не могут.
Но их защищают другие, которые против коррупции.
Так что да, вас действительно плющить, дальше своего носа вообще не видите.
PS. Или лично Вы думаете просто так пан дОцент каждое утро про зубожиння пишет ?
PSS. Это ответ на ваш давний вопрос, кем вас тут считают. Показали вы себя "красиффо"
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: Чет 27 гру, 2018 21:04
А какой для него толк если квартиры будут дешеветь ?
С точки зрения инвестиций не самое лучшее решение. Может вы в своем умозаключении какой то фактор упустили ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 27 гру, 2018 21:43
flyman написав: change_pm написав:
я тут новую тему открыл - Інвестуємо в нерухомість закордоном
- заходите, долучайтесь до розмови.
давай в тему акурта, для чого ще одна?
у нього ж для себе, а я не хотів би срач розводити, де краще жити. тільки цікавить інвестиційна привабливість і дискусія. ось посилання Інвестуємо в нерухомість закордоном
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change_pm
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Додано: Чет 27 гру, 2018 21:50
zzzzzz написав:
А какой для него толк если квартиры будут дешеветь ?
так не хрущи ж покупает
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:01
trololo написав: zzzzzz написав:
А какой для него толк если квартиры будут дешеветь ?
так не хрущи ж покупает
Какая разница , если стоит вопрос о эффективности инвестиций.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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