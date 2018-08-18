Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Вы слишком наивны, если думаете, что "всего то навсего надо кого-то посадить".
Это была ирония. Понятное дело что нужна системная работа что-бы на место одних коррумпантов не пришли другие.
27 років - це достатній час для виконання такої роботи?
пане дОцент, так вы сами расскажите. Откуда у вас, преподавателя, научного работника, 4 квартиры около метро под сдачу ? Купленные на пиках цен на недвигу в Киеве. Да и о ваших научных трудах неизвестно. Да и вы сами писали, мол, не выгодно в Украине заниматься научной деятельностью
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Frant написав:27 років - це достатній час для виконання такої роботи?
пане дОцент, так вы сами расскажите. Откуда у вас, преподавателя, научного работника, 4 квартиры около метро под сдачу ? Купленные на пиках цен на недвигу в Киеве. Да и о ваших научных трудах неизвестно. Да и вы сами писали, мол, не выгодно в Украине заниматься научной деятельностью
Нифига себе вопросики, вот это плющит некоторых ))))
Frant написав:27 років - це достатній час для виконання такої роботи?
пане дОцент, так вы сами расскажите. Откуда у вас, преподавателя, научного работника, 4 квартиры около метро под сдачу ? Купленные на пиках цен на недвигу в Киеве. Да и о ваших научных трудах неизвестно. Да и вы сами писали, мол, не выгодно в Украине заниматься научной деятельностью
Нифига себе вопросики, вот это плющит некоторых ))))
Действительно, рассуждают о коррупции те, у кого 4 купленных квартир под сдачу при доходах, на которые эти квартиры куплены быть не могут. Но их защищают другие, которые против коррупции. Так что да, вас действительно плющить, дальше своего носа вообще не видите. PS. Или лично Вы думаете просто так пан дОцент каждое утро про зубожиння пишет ? PSS. Это ответ на ваш давний вопрос, кем вас тут считают. Показали вы себя "красиффо"
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах