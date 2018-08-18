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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3127312831293130

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:05

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Короче, КАН - молодцы. Даже, наверное, большие молодцы чем Сага.


никонов - кросавчег, а вы спорили



А причем здесь КАН ?

они просто заказывают готовые проэкты архитекторам а там уже все по накатаной

в данном случае Архиматика

https://archimatika.com/projects/fayna-town
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:14

  sequence написав:
  Serg-ik написав:Не подскажете что имеется в виду под "выкупили"од застройку территорию Метростоя? Купили участок? Аренда? Забашляли на карман?

я прекрасно понимаю, что выглядит весьма размазано, но, буквально, услышал и транслировал от знакомого, у которого, якобы, друг какой-то шишкой Укрбуда працюэ.
Как выглядит это в изменении прав собственности и управления мне не сообщили. Тем не менее, попробую узнать. Может, не очень быстро. Возможно, из новостей узнаем раньше
По метрострою следует смотреть изменения в Генплане/кадастре, ИМХО. Также следить за выделением земли Киевсоветом

пытаются украсть до выборов
Оранжевый-хит сезона
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  #<1 ... 3127312831293130
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