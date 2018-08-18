Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Не подскажете что имеется в виду под "выкупили"од застройку территорию Метростоя? Купили участок? Аренда? Забашляли на карман?
я прекрасно понимаю, что выглядит весьма размазано, но, буквально, услышал и транслировал от знакомого, у которого, якобы, друг какой-то шишкой Укрбуда працюэ. Как выглядит это в изменении прав собственности и управления мне не сообщили. Тем не менее, попробую узнать. Может, не очень быстро. Возможно, из новостей узнаем раньше По метрострою следует смотреть изменения в Генплане/кадастре, ИМХО. Также следить за выделением земли Киевсоветом