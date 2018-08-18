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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3127312831293130

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:05

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Короче, КАН - молодцы. Даже, наверное, большие молодцы чем Сага.


никонов - кросавчег, а вы спорили



А причем здесь КАН ?

они просто заказывают готовые проэкты архитекторам а там уже все по накатаной

в данном случае Архиматика

https://archimatika.com/projects/fayna-town
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:14

  sequence написав:
  Serg-ik написав:Не подскажете что имеется в виду под "выкупили"од застройку территорию Метростоя? Купили участок? Аренда? Забашляли на карман?

я прекрасно понимаю, что выглядит весьма размазано, но, буквально, услышал и транслировал от знакомого, у которого, якобы, друг какой-то шишкой Укрбуда працюэ.
Как выглядит это в изменении прав собственности и управления мне не сообщили. Тем не менее, попробую узнать. Может, не очень быстро. Возможно, из новостей узнаем раньше
По метрострою следует смотреть изменения в Генплане/кадастре, ИМХО. Также следить за выделением земли Киевсоветом

пытаются украсть до выборов
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:19

  Faceless написав:
  hume написав:Это грёбанный совок, когда хрущи строились вперемешку с о сталинками, а потом ещё бпсочками приправляли.

Гетто должно быть геттой, хочешь строить разноцветные стены, ок, строй, но там где никто не будет видеть.

На самом деле вопрос "гетто должно быть гетто" не так прост, как кажется. Нельзя стимулировать концентрацию люмпенов на отдельно взятой территории, получите "прюит-игоу".
С рядом вопросов, таким как градостроение, нужно просто признать: не все вопросы рыночная система способна решить оптимально, а эстетика всегда "спускается сверху", т.к. толпа не имеет ни эстетических представлений, ни вкуса в принципе, и что главное - не способна мыслить не то что стратегически, а хотя бы среднесрочными временными категориями. Потому без насаждения и даже навязывания сверху не только жестких принципов градостроения, а и архитектурной композиции, стилистики - "все будет ПОХ".
Если бы всегда шли от позиции "задача недвижимости это просто дать место для жизни людям, всё другое нужно решать уже после" - никогда в истории не появились бы города, не появилось бы ни одного памятника архитектуры, и архитектуры как таковой тоже. Были бы бескрайние частоколы сараев и лачуг.

в условиях жёсткой урбанизации всё будет ПОХ... без вариантов экто не вопрос города а вопрос страны
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:23

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Alex6 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Короче, КАН - молодцы. Даже, наверное, большие молодцы чем Сага.


никонов - кросавчег, а вы спорили



А причем здесь КАН ?

они просто заказывают готовые проэкты архитекторам а там уже все по накатаной

в данном случае Архиматика

https://archimatika.com/projects/fayna-town


давал когда то ссылку на интервью с никоновым, мне оно показалось весьма интересным, но айрмакс и прочие авторитетные икспёрды свысока его обхаяли, а там кстати было и про то, как надо работать с архитекторами

зы: а потом яйцеголовая офисная 3,14здота, озабоченная лишь своей з/п и бонусами, возмущенно кудахчет, почему у коммерсов к ним такое презрительное отношение :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 01:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Никонов в том интервью многих с этой ветки кровно обидел, сказав дословно: "засуньте себе свой полтосик в ж0пу". Не так, конечно, как вы, обозвав "яйцеголовой оыисной 3.14здотой", но не менее обидно. Т.к. к вашей манере общения здесь уже привыкли, а от Никонова такое было услышать обидно.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 01:07

  Alex6 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Короче, КАН - молодцы. Даже, наверное, большие молодцы чем Сага.


никонов - кросавчег, а вы спорили



А причем здесь КАН ?

они просто заказывают готовые проэкты архитекторам а там уже все по накатаной

в данном случае Архиматика

https://archimatika.com/projects/fayna-town

Любой застройщик может работать с Архиматикой, но Оркада, почему-то, получая в освоение похожие по площади участки, обходится без Архиматики и застраивает их унылым г0вн0м. То же самое делает КГС, УКБ Житлобуд, Ковальская, Геос и т.д.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 01:08

  airmax78 написав:Никонов в том интервью многих с этой ветки кровно обидел, сказав дословно: "засуньте себе свой полтосик в ж0пу". Не так, конечно, как вы, обозвав "яйцеголовой оыисной 3.14здотой", но не менее обидно. Т.к. к вашей манере общения здесь уже привыкли, а от Никонова такое было услышать обидно.


утепуте :mrgreen:
обиженых, максим, в задний интерфейс юзают
все он пральна сказал - полтос не та сумма, с которой можно заикаться об "инвестициях" :mrgreen:
и там было много еще интересного и познавательного

зы: а вы всегда так забавно рефлексируете, грех не подъебнуть :lol:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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