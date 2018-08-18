Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Не подскажете что имеется в виду под "выкупили"од застройку территорию Метростоя? Купили участок? Аренда? Забашляли на карман?
я прекрасно понимаю, что выглядит весьма размазано, но, буквально, услышал и транслировал от знакомого, у которого, якобы, друг какой-то шишкой Укрбуда працюэ. Как выглядит это в изменении прав собственности и управления мне не сообщили. Тем не менее, попробую узнать. Может, не очень быстро. Возможно, из новостей узнаем раньше По метрострою следует смотреть изменения в Генплане/кадастре, ИМХО. Также следить за выделением земли Киевсоветом
hume написав:Это грёбанный совок, когда хрущи строились вперемешку с о сталинками, а потом ещё бпсочками приправляли.
Гетто должно быть геттой, хочешь строить разноцветные стены, ок, строй, но там где никто не будет видеть.
На самом деле вопрос "гетто должно быть гетто" не так прост, как кажется. Нельзя стимулировать концентрацию люмпенов на отдельно взятой территории, получите "прюит-игоу". С рядом вопросов, таким как градостроение, нужно просто признать: не все вопросы рыночная система способна решить оптимально, а эстетика всегда "спускается сверху", т.к. толпа не имеет ни эстетических представлений, ни вкуса в принципе, и что главное - не способна мыслить не то что стратегически, а хотя бы среднесрочными временными категориями. Потому без насаждения и даже навязывания сверху не только жестких принципов градостроения, а и архитектурной композиции, стилистики - "все будет ПОХ". Если бы всегда шли от позиции "задача недвижимости это просто дать место для жизни людям, всё другое нужно решать уже после" - никогда в истории не появились бы города, не появилось бы ни одного памятника архитектуры, и архитектуры как таковой тоже. Были бы бескрайние частоколы сараев и лачуг.
в условиях жёсткой урбанизации всё будет ПОХ... без вариантов экто не вопрос города а вопрос страны
давал когда то ссылку на интервью с никоновым, мне оно показалось весьма интересным, но айрмакс и прочие авторитетные икспёрды свысока его обхаяли, а там кстати было и про то, как надо работать с архитекторами
зы: а потом яйцеголовая офисная 3,14здота, озабоченная лишь своей з/п и бонусами, возмущенно кудахчет, почему у коммерсов к ним такое презрительное отношение
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Никонов в том интервью многих с этой ветки кровно обидел, сказав дословно: "засуньте себе свой полтосик в ж0пу". Не так, конечно, как вы, обозвав "яйцеголовой оыисной 3.14здотой", но не менее обидно. Т.к. к вашей манере общения здесь уже привыкли, а от Никонова такое было услышать обидно.
Любой застройщик может работать с Архиматикой, но Оркада, почему-то, получая в освоение похожие по площади участки, обходится без Архиматики и застраивает их унылым г0вн0м. То же самое делает КГС, УКБ Житлобуд, Ковальская, Геос и т.д.
airmax78 написав:Никонов в том интервью многих с этой ветки кровно обидел, сказав дословно: "засуньте себе свой полтосик в ж0пу". Не так, конечно, как вы, обозвав "яйцеголовой оыисной 3.14здотой", но не менее обидно. Т.к. к вашей манере общения здесь уже привыкли, а от Никонова такое было услышать обидно.
утепуте обиженых, максим, в задний интерфейс юзают все он пральна сказал - полтос не та сумма, с которой можно заикаться об "инвестициях" и там было много еще интересного и познавательного
зы: а вы всегда так забавно рефлексируете, грех не подъебнуть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.