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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3127312831293130

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:23

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Alex6 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Короче, КАН - молодцы. Даже, наверное, большие молодцы чем Сага.


никонов - кросавчег, а вы спорили



А причем здесь КАН ?

они просто заказывают готовые проэкты архитекторам а там уже все по накатаной

в данном случае Архиматика

https://archimatika.com/projects/fayna-town


давал когда то ссылку на интервью с никоновым, мне оно показалось весьма интересным, но айрмакс и прочие авторитетные икспёрды свысока его обхаяли, а там кстати было и про то, как надо работать с архитекторами

зы: а потом яйцеголовая офисная 3,14здота, озабоченная лишь своей з/п и бонусами, возмущенно кудахчет, почему у коммерсов к ним такое презрительное отношение :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 01:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Никонов в том интервью многих с этой ветки кровно обидел, сказав дословно: "засуньте себе свой полтосик в ж0пу". Не так, конечно, как вы, обозвав "яйцеголовой оыисной 3.14здотой", но не менее обидно. Т.к. к вашей манере общения здесь уже привыкли, а от Никонова такое было услышать обидно.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 01:07

  Alex6 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Короче, КАН - молодцы. Даже, наверное, большие молодцы чем Сага.


никонов - кросавчег, а вы спорили



А причем здесь КАН ?

они просто заказывают готовые проэкты архитекторам а там уже все по накатаной

в данном случае Архиматика

https://archimatika.com/projects/fayna-town

Любой застройщик может работать с Архиматикой, но Оркада, почему-то, получая в освоение похожие по площади участки, обходится без Архиматики и застраивает их унылым г0вн0м. То же самое делает КГС, УКБ Житлобуд, Ковальская, Геос и т.д.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 01:08

  airmax78 написав:Никонов в том интервью многих с этой ветки кровно обидел, сказав дословно: "засуньте себе свой полтосик в ж0пу". Не так, конечно, как вы, обозвав "яйцеголовой оыисной 3.14здотой", но не менее обидно. Т.к. к вашей манере общения здесь уже привыкли, а от Никонова такое было услышать обидно.


утепуте :mrgreen:
обиженых, максим, в задний интерфейс юзают
все он пральна сказал - полтос не та сумма, с которой можно заикаться об "инвестициях" :mrgreen:
и там было много еще интересного и познавательного

зы: а вы всегда так забавно рефлексируете, грех не подъебнуть :lol:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 02:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:зы: а потом яйцеголовая офисная 3,14здота, озабоченная лишь своей з/п и бонусами, возмущенно кудахчет, почему у коммерсов к ним такое презрительное отношение

Вот оно - детство с видом на Николаевский костёл! ))) Ой, да! Я ж забыл про Лесной! :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 06:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Утеплять жилые дома разрешили без уведомления ГАСИ

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ium=social
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 07:07

Рекомендую всім зацікавленим особам глянути графік цін Кржн на домік.уа. Тенденції добре видно(((
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 07:14

  kingkongovets написав:Утеплять жилые дома разрешили без уведомления ГАСИ

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ium=social

Навіщо людино-мавпа постить тут загальновідомі речі? Най купить оселедця на ринку, відрубає йому голову і морочить, скільки бажає)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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