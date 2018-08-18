Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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давал когда то ссылку на интервью с никоновым, мне оно показалось весьма интересным, но айрмакс и прочие авторитетные икспёрды свысока его обхаяли, а там кстати было и про то, как надо работать с архитекторами
зы: а потом яйцеголовая офисная 3,14здота, озабоченная лишь своей з/п и бонусами, возмущенно кудахчет, почему у коммерсов к ним такое презрительное отношение
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Никонов в том интервью многих с этой ветки кровно обидел, сказав дословно: "засуньте себе свой полтосик в ж0пу". Не так, конечно, как вы, обозвав "яйцеголовой оыисной 3.14здотой", но не менее обидно. Т.к. к вашей манере общения здесь уже привыкли, а от Никонова такое было услышать обидно.
Любой застройщик может работать с Архиматикой, но Оркада, почему-то, получая в освоение похожие по площади участки, обходится без Архиматики и застраивает их унылым г0вн0м. То же самое делает КГС, УКБ Житлобуд, Ковальская, Геос и т.д.
airmax78 написав:Никонов в том интервью многих с этой ветки кровно обидел, сказав дословно: "засуньте себе свой полтосик в ж0пу". Не так, конечно, как вы, обозвав "яйцеголовой оыисной 3.14здотой", но не менее обидно. Т.к. к вашей манере общения здесь уже привыкли, а от Никонова такое было услышать обидно.
утепуте обиженых, максим, в задний интерфейс юзают все он пральна сказал - полтос не та сумма, с которой можно заикаться об "инвестициях" и там было много еще интересного и познавательного
зы: а вы всегда так забавно рефлексируете, грех не подъебнуть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Любой застройщик может работать с Архиматикой, но Оркада, почему-то, получая в освоение похожие по площади участки, обходится без Архиматики и застраивает их унылым г0вн0м. То же самое делает КГС, УКБ Житлобуд, Ковальская, Геос и т.д.
Аркада не умеет продавать. У них такой проект уйдет в минуса. Тем более что у них половина панелек, а там архитекторы не нужны.
У остальных свое видение и своя специфика.
Но будущее все равно за такими проектами как ФайнаТаун и тот же Тайм.