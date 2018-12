Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:23

Alex6 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав: Короче, КАН - молодцы. Даже, наверное, большие молодцы чем Сага. Короче, КАН - молодцы. Даже, наверное, большие молодцы чем Сага.



никонов - кросавчег, а вы спорили никонов - кросавчег, а вы спорили





А причем здесь КАН ?



они просто заказывают готовые проэкты архитекторам а там уже все по накатаной



в данном случае Архиматика



https://archimatika.com/projects/fayna-town А причем здесь КАН ?в данном случае Архиматика



давал когда то ссылку на интервью с никоновым, мне оно показалось весьма интересным, но айрмакс и прочие авторитетные икспёрды свысока его обхаяли, а там кстати было и про то, как надо работать с архитекторами



зы: а потом яйцеголовая офисная 3,14здота, озабоченная лишь своей з/п и бонусами, возмущенно кудахчет, почему у коммерсов к ним такое презрительное отношение давал когда то ссылку на интервью с никоновым, мне оно показалось весьма интересным, но айрмакс и прочие авторитетные икспёрды свысока его обхаяли, а там кстати было и про то, как надо работать с архитекторамизы: а потом яйцеголовая офисная 3,14здота, озабоченная лишь своей з/п и бонусами, возмущенно кудахчет, почему у коммерсов к ним такое презрительное отношение

