Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Любой застройщик может работать с Архиматикой, но Оркада, почему-то, получая в освоение похожие по площади участки, обходится без Архиматики и застраивает их унылым г0вн0м. То же самое делает КГС, УКБ Житлобуд, Ковальская, Геос и т.д.
Любой застройщик может работать с Архиматикой, но Оркада, почему-то, получая в освоение похожие по площади участки, обходится без Архиматики и застраивает их унылым г0вн0м. То же самое делает КГС, УКБ Житлобуд, Ковальская, Геос и т.д.
Аркада не умеет продавать. У них такой проект уйдет в минуса. Тем более что у них половина панелек, а там архитекторы не нужны.
У остальных свое видение и своя специфика.
Но будущее все равно за такими проектами как ФайнаТаун и тот же Тайм.
BIGor написав:Годные ролики, если будут лет 10 вдалбливать круглосуточно, то может нашим людям дойдет:
Согласен. Ждём ролики о том, что: нельзя намывать на реках острова под застройку нельзя сливать нечистоты без фильтрации в водоёмы нельзя строить унылое *авно, потому что его скорый снос загрязнит окружающую среду нельзя красть на строительстве дорог, их переделка -повторное потребление природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
BIGor написав:Годные ролики, если будут лет 10 вдалбливать круглосуточно, то может нашим людям дойдет:
Согласен. Ждём ролики о том, что: нельзя намывать на реках острова под застройку нельзя сливать нечистоты без фильтрации в водоёмы нельзя строить унылое *авно, потому что его скорый снос загрязнит окружающую среду нельзя красть на строительстве дорог, их переделка -повторное потребление природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.
Я считаю, что другие ролики появятся когда измениться народ, который потом выберет себе подобающих управленцев.