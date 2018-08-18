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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3128312931303131>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 01:07

  Alex6 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Короче, КАН - молодцы. Даже, наверное, большие молодцы чем Сага.


никонов - кросавчег, а вы спорили



А причем здесь КАН ?

они просто заказывают готовые проэкты архитекторам а там уже все по накатаной

в данном случае Архиматика

https://archimatika.com/projects/fayna-town

Любой застройщик может работать с Архиматикой, но Оркада, почему-то, получая в освоение похожие по площади участки, обходится без Архиматики и застраивает их унылым г0вн0м. То же самое делает КГС, УКБ Житлобуд, Ковальская, Геос и т.д.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 06:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Утеплять жилые дома разрешили без уведомления ГАСИ

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ium=social
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 07:07

Рекомендую всім зацікавленим особам глянути графік цін Кржн на домік.уа. Тенденції добре видно(((
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 07:14

  kingkongovets написав:Утеплять жилые дома разрешили без уведомления ГАСИ

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ium=social

Навіщо людино-мавпа постить тут загальновідомі речі? Най купить оселедця на ринку, відрубає йому голову і морочить, скільки бажає)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 08:40

  airmax78 написав:
  Alex6 написав:А причем здесь КАН ?

они просто заказывают готовые проэкты архитекторам а там уже все по накатаной

в данном случае Архиматика

https://archimatika.com/projects/fayna-town

Любой застройщик может работать с Архиматикой, но Оркада, почему-то, получая в освоение похожие по площади участки, обходится без Архиматики и застраивает их унылым г0вн0м. То же самое делает КГС, УКБ Житлобуд, Ковальская, Геос и т.д.



Аркада не умеет продавать. У них такой проект уйдет в минуса. Тем более что у них половина панелек, а там архитекторы не нужны.

У остальных свое видение и своя специфика.

Но будущее все равно за такими проектами как ФайнаТаун и тот же Тайм.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Годные ролики, если будут лет 10 вдалбливать круглосуточно, то может нашим людям дойдет:
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:53

  BIGor написав:Годные ролики, если будут лет 10 вдалбливать круглосуточно, то может нашим людям дойдет:


Забавно, что такие ролики выпускаются:
UA|TV – це цілодобовий український телеканал іномовлення, який адресований широкій іноземній аудиторії.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Годные ролики, если будут лет 10 вдалбливать круглосуточно, то может нашим людям дойдет:

Согласен.
Ждём ролики о том, что:
нельзя намывать на реках острова под застройку
нельзя сливать нечистоты без фильтрации в водоёмы
нельзя строить унылое *авно, потому что его скорый снос загрязнит окружающую среду
нельзя красть на строительстве дорог, их переделка -повторное потребление природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:30

  freeze написав:
  BIGor написав:Годные ролики, если будут лет 10 вдалбливать круглосуточно, то может нашим людям дойдет:


Забавно, что такие ролики выпускаются:
UA|TV – це цілодобовий український телеканал іномовлення, який адресований широкій іноземній аудиторії.

Европа прям как имя нарицательное
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:33

  Serg-ik написав:
  BIGor написав:Годные ролики, если будут лет 10 вдалбливать круглосуточно, то может нашим людям дойдет:

Согласен.
Ждём ролики о том, что:
нельзя намывать на реках острова под застройку
нельзя сливать нечистоты без фильтрации в водоёмы
нельзя строить унылое *авно, потому что его скорый снос загрязнит окружающую среду
нельзя красть на строительстве дорог, их переделка -повторное потребление природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.

Я считаю, что другие ролики появятся когда измениться народ, который потом выберет себе подобающих управленцев.
BIGor
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