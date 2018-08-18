Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Годные ролики, если будут лет 10 вдалбливать круглосуточно, то может нашим людям дойдет:
Согласен. Ждём ролики о том, что: нельзя намывать на реках острова под застройку нельзя сливать нечистоты без фильтрации в водоёмы нельзя строить унылое *авно, потому что его скорый снос загрязнит окружающую среду нельзя красть на строительстве дорог, их переделка -повторное потребление природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.
Я считаю, что другие ролики появятся когда измениться народ, который потом выберет себе подобающих управленцев.
Ждем когда Мхитарян снимет ролик, про то как плохо давать взятки.
BIGor написав:Годные ролики, если будут лет 10 вдалбливать круглосуточно, то может нашим людям дойдет:
Согласен. Ждём ролики о том, что: нельзя намывать на реках острова под застройку нельзя сливать нечистоты без фильтрации в водоёмы нельзя строить унылое *авно, потому что его скорый снос загрязнит окружающую среду нельзя красть на строительстве дорог, их переделка -повторное потребление природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.
Я считаю, что другие ролики появятся когда измениться народ, который потом выберет себе подобающих управленцев.
.... тому думаємо і вибираємо РОЗУУМОМ! https://youtu.be/fwuOfFlLn88 (... ну хоч половину оцієї частини подивіться ВСІ, а тоді вже робіть висновки! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4