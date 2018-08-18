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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3128312931303131

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:43

  BIGor написав:
  Serg-ik написав:
  BIGor написав:Годные ролики, если будут лет 10 вдалбливать круглосуточно, то может нашим людям дойдет:

Согласен.
Ждём ролики о том, что:
нельзя намывать на реках острова под застройку
нельзя сливать нечистоты без фильтрации в водоёмы
нельзя строить унылое *авно, потому что его скорый снос загрязнит окружающую среду
нельзя красть на строительстве дорог, их переделка -повторное потребление природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.

Я считаю, что другие ролики появятся когда измениться народ, который потом выберет себе подобающих управленцев.


Ждем когда Мхитарян снимет ролик, про то как плохо давать взятки.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:15

  BIGor написав:
  Serg-ik написав:
  BIGor написав:Годные ролики, если будут лет 10 вдалбливать круглосуточно, то может нашим людям дойдет:

Согласен.
Ждём ролики о том, что:
нельзя намывать на реках острова под застройку
нельзя сливать нечистоты без фильтрации в водоёмы
нельзя строить унылое *авно, потому что его скорый снос загрязнит окружающую среду
нельзя красть на строительстве дорог, их переделка -повторное потребление природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.

Я считаю, что другие ролики появятся когда измениться народ, который потом выберет себе подобающих управленцев.

.... тому думаємо і вибираємо РОЗУУМОМ!
https://youtu.be/fwuOfFlLn88
(... ну хоч половину оцієї частини подивіться ВСІ, а тоді вже робіть висновки! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  #<1 ... 3128312931303131
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