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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3129313031313132>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:29

  zzzzzz написав:Нежданчик. Оказывается НКРЭКП увеличила тарифчик на эл.энергию для мест общего пользования в домах на 60 коп )


С 1 января 2019 года в Киеве повысится квартплата, - КГГА
Поднятие цен объясняют ростом тарифа на электроэнергию.

Как пояснила начальник Управления развития жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко, речь идет о том, что НКРЭКУ внесла изменения в одно из своих постановлений, согласно которому электроэнергия для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, а также для работы насосного оборудования и индивидуальных тепловых пунктов, если такие установлены в домах, увеличена на 60 коп., тогда как сейчас взимается тариф 1,68 грн/кВт.

"С нового года электроэнергия подорожает на 60 коп. Это грозит тем, что за неделю до нового года никто не сможет урегулировать этот вопрос… Это опасная тенденция, когда есть риск того, что люди после нового года окажутся без работающих лифтов, а если есть индивидуальный тепловой пункт в доме и там есть насосное оборудование, то тогда это грозит тем, что не будет и отопления", - сообщила она. Источник: https://censor.net.ua/n3104299


Слава святому Роттердаму+ :mrgreen:

Поинтересовался у знакомого размером счетов за коммунальные (дом совмин-инд. проект, квартира более 90 метров, живет 2 человека). Ноябрь - около 6000 грн.
Спрошу после поднятия тарифов.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Таки правы те застройщики, которые либо вообще не строят паркинги, либо на 300 квартир делают максимум 60 машиномест.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:07

  UA написав:Поинтересовался у знакомого размером счетов за коммунальные (дом совмин-инд. проект, квартира более 90 метров, живет 2 человека). Ноябрь - около 6000 грн.
Спрошу после поднятия тарифов.

Такой тариф, при том, что в аналогичном по метражу новострое, платежка в 3 раза ниже, делает уютный совмин неликвидом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:24

  airmax78 написав:Таки правы те застройщики, которые либо вообще не строят паркинги, либо на 300 квартир делают максимум 60 машиномест.


Вот вы тут все по недвижимости, а так и не вдуплились, что паркинги самая выгодная инвестиция ...
Я купил паркинг на Подоле в своем доме за $7 тыщ и так получилось, что 10 лет его сдавал за $100 + комуналка и охрана.
Без ремонтов, без возни и пр. головной боли.
Жалею, что не купил тогда десяток.
Сейчас он стоит порядка $20-ти тыщ.
:? :? :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:29

  Libo написав:
  airmax78 написав:Таки правы те застройщики, которые либо вообще не строят паркинги, либо на 300 квартир делают максимум 60 машиномест.


Вот вы тут все по недвижимости, а так и не вдуплились, что паркинги самая выгодная инвестиция ...
Я купил паркинг на Подоле в своем доме за $7 тыщ и так получилось, что 10 лет его сдавал за $100 + комуналка и охрана.
Без ремонтов, без возни и пр. головной боли.
Жалею, что не купил тогда десяток.
Сейчас он стоит порядка $20-ти тыщ.
:? :? :?

За 7куе - да. За 20куе - уже вопрос. За 30+куе - как продают на Серебряной миле - БОЛЬШОЙ вопрос. За 60куе, как продает КАН, вопрос переходит в медицинскую плоскость.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:31

  Libo написав:
  airmax78 написав:Таки правы те застройщики, которые либо вообще не строят паркинги, либо на 300 квартир делают максимум 60 машиномест.


Вот вы тут все по недвижимости, а так и не вдуплились, что паркинги самая выгодная инвестиция ...
Я купил паркинг на Подоле в своем доме за $7 тыщ и так получилось, что 10 лет его сдавал за $100 + комуналка и охрана.
Без ремонтов, без возни и пр. головной боли.
Жалею, что не купил тогда десяток.
Сейчас он стоит порядка $20-ти тыщ.
:? :? :?

$7 тыщ в 2008 году паркинг на Подоле? Это спец. цена такая?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:32

  UA написав:Поинтересовался у знакомого размером счетов за коммунальные (дом совмин-инд. проект, квартира более 90 метров, живет 2 человека). Ноябрь - около 6000 грн.
Спрошу после поднятия тарифов.


Это все про тот, который в районе Дарница-Черниговская? Вроде же обсуждали, что даже отопление без счетчика даст максимум 3000, плюс обязательная комуналь ну пусть 600. Остальное то откуда?
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:36

  vano80 написав:
  UA написав:Поинтересовался у знакомого размером счетов за коммунальные (дом совмин-инд. проект, квартира более 90 метров, живет 2 человека). Ноябрь - около 6000 грн.
Спрошу после поднятия тарифов.


Это все про тот, который в районе Дарница-Черниговская? Вроде же обсуждали, что даже отопление без счетчика даст максимум 3000, плюс обязательная комуналь ну пусть 600. Остальное то откуда?

В таких старых домах не узаконено нежилое, а вот платят за него жильцы...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:37

  vano80 написав:
  UA написав:Поинтересовался у знакомого размером счетов за коммунальные (дом совмин-инд. проект, квартира более 90 метров, живет 2 человека). Ноябрь - около 6000 грн.
Спрошу после поднятия тарифов.


Это все про тот, который в районе Дарница-Черниговская? Вроде же обсуждали, что даже отопление без счетчика даст максимум 3000, плюс обязательная комуналь ну пусть 600. Остальное то откуда?

Соседи-майнеры подключились к щитку? :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:37

  stm написав:
  vano80 написав:
  UA написав:Поинтересовался у знакомого размером счетов за коммунальные (дом совмин-инд. проект, квартира более 90 метров, живет 2 человека). Ноябрь - около 6000 грн.
Спрошу после поднятия тарифов.


Это все про тот, который в районе Дарница-Черниговская? Вроде же обсуждали, что даже отопление без счетчика даст максимум 3000, плюс обязательная комуналь ну пусть 600. Остальное то откуда?

В таких старых домах не узаконено нежилое, а вот платят за него жильцы...


Как это выглядит на бумаге?
vano80
 
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