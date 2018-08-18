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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:38
airmax78 написав: UA написав:
Поинтересовался у знакомого размером счетов за коммунальные (дом совмин-инд. проект, квартира более 90 метров, живет 2 человека). Ноябрь - около 6000 грн.
Спрошу после поднятия тарифов.
Такой тариф, при том, что в аналогичном по метражу новострое, платежка в 3 раза ниже, делает уютный совмин неликвидом.
скорее всего жителей совмина жёстко обдирают
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:39
BIGor написав:
$7 тыщ в 2008 году паркинг на Подоле? Это спец. цена такая?
В 2004-м. Обычная цена. Еще долго продавали. Когда все продали, то сразу цена выросла до $25-ти тыщ и продержалась до кризиса.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:43
vano80 написав: stm написав: vano80 написав:
Это все про тот, который в районе Дарница-Черниговская? Вроде же обсуждали, что даже отопление без счетчика даст максимум 3000, плюс обязательная комуналь ну пусть 600. Остальное то откуда?
В таких старых домах не узаконено нежилое, а вот платят за него жильцы...
Как это выглядит на бумаге?
На бумаге юр.фирма не заключала договора от себя лично с водоканалом, горсветом, и т.д.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:49
stm написав:
На бумаге юр.фирма не заключала договора от себя лично с водоканалом, горсветом, и т.д.
Как это влияет на оплату воды по счетчику квартирному?
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