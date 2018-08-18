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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3129313031313132

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:38

  airmax78 написав:
  UA написав:Поинтересовался у знакомого размером счетов за коммунальные (дом совмин-инд. проект, квартира более 90 метров, живет 2 человека). Ноябрь - около 6000 грн.
Спрошу после поднятия тарифов.

Такой тариф, при том, что в аналогичном по метражу новострое, платежка в 3 раза ниже, делает уютный совмин неликвидом.

скорее всего жителей совмина жёстко обдирают
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:39

  BIGor написав:$7 тыщ в 2008 году паркинг на Подоле? Это спец. цена такая?


В 2004-м. Обычная цена. Еще долго продавали. Когда все продали, то сразу цена выросла до $25-ти тыщ и продержалась до кризиса. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:43

  vano80 написав:
  stm написав:
  vano80 написав:Это все про тот, который в районе Дарница-Черниговская? Вроде же обсуждали, что даже отопление без счетчика даст максимум 3000, плюс обязательная комуналь ну пусть 600. Остальное то откуда?

В таких старых домах не узаконено нежилое, а вот платят за него жильцы...

Как это выглядит на бумаге?

На бумаге юр.фирма не заключала договора от себя лично с водоканалом, горсветом, и т.д.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:49

  stm написав:На бумаге юр.фирма не заключала договора от себя лично с водоканалом, горсветом, и т.д.


Как это влияет на оплату воды по счетчику квартирному?
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:56

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stm написав:В таких старых домах не узаконено нежилое, а вот платят за него жильцы...


ерунду как всегда говорите
обычно на владельцев нежилых в старых домах списывают весь перерасход и потери по горячей воде (даже если там стоят счетчики их показания не принимаются во внимание) и отоплению
это если все легально оформленно и договоры с киевэнерго заключены как с нежилым
поэтому выгоднее всего отключить центральное отопление и гвп и топить и греть воду электричеством
также может быть шо помещения, использующиеся для комм целей не переведены в нежилой, или же переведены, но договор с киевэнерго не перезаключен как с нежилым и платится как за жилое - но даже в этом случае остальные жильцы за него не платят
«подтяните матчасть» (с)
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 28 гру, 2018 12:58, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:56

  Libo написав:
  BIGor написав:$7 тыщ в 2008 году паркинг на Подоле? Это спец. цена такая?


В 2004-м. Обычная цена. Еще долго продавали. Когда все продали, то сразу цена выросла до $25-ти тыщ и продержалась до кризиса. :?

1. $7 тыщ в 2004-м - это очень большие деньги на то время (средняя ЗП в Украине в 2004 году была 110 долл./мес. http://www.ukrstat.gov.ua/)
2. Советую пользоваться калькулятором инфляции в США: https://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm
$7 тыщ в 2004-м это 9,3 тыщ в 2018-м.
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