Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:56

stm написав: В таких старых домах не узаконено нежилое, а вот платят за него жильцы...



ерунду как всегда говорите

обычно на владельцев нежилых в старых домах списывают весь перерасход и потери по горячей воде (даже если там стоят счетчики их показания не принимаются во внимание) и отоплению

это если все легально оформленно и договоры с киевэнерго заключены как с нежилым

поэтому выгоднее всего отключить центральное отопление и гвп и топить и греть воду электричеством

также может быть шо помещения, использующиеся для комм целей не переведены в нежилой, или же переведены, но договор с киевэнерго не перезаключен как с нежилым и платится как за жилое - но даже в этом случае остальные жильцы за него не платят

