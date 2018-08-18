airmax78 написав:
Такой тариф, при том, что в аналогичном по метражу новострое, платежка в 3 раза ниже, делает уютный совмин неликвидом.
скорее всего жителей совмина жёстко обдирают
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:38
скорее всего жителей совмина жёстко обдирают
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:39
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:43
На бумаге юр.фирма не заключала договора от себя лично с водоканалом, горсветом, и т.д.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:49
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:56
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ерунду как всегда говорите
обычно на владельцев нежилых в старых домах списывают весь перерасход и потери по горячей воде (даже если там стоят счетчики их показания не принимаются во внимание) и отоплению
это если все легально оформленно и договоры с киевэнерго заключены как с нежилым
поэтому выгоднее всего отключить центральное отопление и гвп и топить и греть воду электричеством
также может быть шо помещения, использующиеся для комм целей не переведены в нежилой, или же переведены, но договор с киевэнерго не перезаключен как с нежилым и платится как за жилое - но даже в этом случае остальные жильцы за него не платят
«подтяните матчасть» (с)
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 28 гру, 2018 12:58, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:56
1. $7 тыщ в 2004-м - это очень большие деньги на то время (средняя ЗП в Украине в 2004 году была 110 долл./мес.
2. Советую пользоваться калькулятором инфляции в США:
$7 тыщ в 2004-м это 9,3 тыщ в 2018-м.
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