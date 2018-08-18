Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:27
kingkongovets написав:
зы: причтель сдает 90 метров нежилого на шота и не отключился от центрального отопления - 10000+ грн отопление за декабрь
Ориентир. Когда поднимут тариф на отопление в жилом фонде к уровню коммерции.
UA
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:58
UA написав: kingkongovets написав:
зы: причтель сдает 90 метров нежилого на шота и не отключился от центрального отопления - 10000+ грн отопление за декабрь
Ориентир. Когда поднимут тариф на отопление в жилом фонде к уровню коммерции.
Ну обещают типо через год с 1.01.2020 но не факт.
Мне за отопление в старой вторичке пришел счет , вышло 14грн/м ( ноябрь 2018 ), в доме общедомовой счетчик
Знакомый на Дарницком бульваре тоже жаловался на высокий счет 5-6 тыс 90 метров , совминовский дом , но эта сумма за все
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zzzzzz
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:01
UA написав: kingkongovets написав:
зы: причтель сдает 90 метров нежилого на шота и не отключился от центрального отопления - 10000+ грн отопление за декабрь
Ориентир. Когда поднимут тариф на отопление в жилом фонде к уровню коммерции.
Тогда сразу шлачок с ЦО без счётчика по цене хором в Горловке и СнежнОм пойдёт? Или зарплату к расеянским тыщщ 25-30ти в среднем подтянут? Ну типа как сейчас в Прибалтике и Пшекии.
барабашов
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:20
Наконец-то КМДА опубликовало новые тарифы Киевтеплоэнерго.
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_vstanov ... mda__2340/
Значит с 1 января.
Было/ станет ( с ПДВ )
Тарифы на тепловую энергию , грн/Гкал, ( без копеек)
Население 1354 / 1654
Бюджетни установ 1866/1822
Инши споживачи 1864/1813
Религийны организации 868/1630
Центральное отопление в домах без счетчика грн/кв.м. з ПДВ
31,52 / 38,50
Центролизованное постачання горячей воды с полотенцесушителем
80,59 / 97,89
Без полотенцесушителя
74,52 / 90,54
Горячая вода для других потребителей.
Бюджетни установы
98,74 / 98,49
инши споживачи
98,65 / 98,07
Религийни громади
50 / 89,13
Востаннє редагувалось
zzzzzz
в П'ят 28 гру, 2018 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:24
zzzzzz написав:
Наконец-то КМДА опубликовало новые тарифы Киевтеплоэнерго.
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_vstanov ... mda__2340/
Значит с 1 января.
Было/ станет ( с ПДВ )
Тарифы на тепловую энергию , грн/Гкал, ( без копеек)
Население 1354 / 1654
Бюджетни установ 1866/1822
Инши споживачи 1864/1813
Религийны организации 868/1630
Центральное отопление в домах без счетчика грн/кв.м. з ПДВ
31,52 / 38,50
Центролизованное постачання горячей воды с полотенцесушителем
80,59 / 97,89
Без полотенцесушителя
74,52 / 90,54
Горячая вода для других потребителей.
Бюджетни установы
98,74 / 98,49
инши споживачи
98,65 / 98,07
Религийни громади
50 / 89,13
нормально так на религийных громадах хотят оторваться)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:28
Жека79 написав:
нормально так на религийных громадах хотят оторваться)
Томос денеХ стоит
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zzzzzz
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:32
за последний год стоимость отделочных работ выросла в 2 раза
вот последние "прайсы",
ПыСы (у меня по малярка в 4к квартире, много углов, ниш,парящий потолок - стоимость малярки (без покраски и без материалов) вышла около 110к за работу)
Xenon
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:47
Xenon 600 на 600 по 500 грн за квадрат это нормально заряжают, не стесняются
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:52
Жека79 написав: Xenon
600 на 600 по 500 грн за квадрат это нормально заряжают, не стесняются
ну мне за укладку плитки 1200*400 цену называли 350-400, не меньше; и очередь 1-1,5 месяца
Xenon
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