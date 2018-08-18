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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3130313131323133

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:27

  kingkongovets написав:зы: причтель сдает 90 метров нежилого на шота и не отключился от центрального отопления - 10000+ грн отопление за декабрь

Ориентир. Когда поднимут тариф на отопление в жилом фонде к уровню коммерции.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:58

  UA написав:
  kingkongovets написав:зы: причтель сдает 90 метров нежилого на шота и не отключился от центрального отопления - 10000+ грн отопление за декабрь

Ориентир. Когда поднимут тариф на отопление в жилом фонде к уровню коммерции.


Ну обещают типо через год с 1.01.2020 но не факт.

Мне за отопление в старой вторичке пришел счет , вышло 14грн/м ( ноябрь 2018 ), в доме общедомовой счетчик

Знакомый на Дарницком бульваре тоже жаловался на высокий счет 5-6 тыс 90 метров , совминовский дом , но эта сумма за все
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:01

  UA написав:
  kingkongovets написав:зы: причтель сдает 90 метров нежилого на шота и не отключился от центрального отопления - 10000+ грн отопление за декабрь

Ориентир. Когда поднимут тариф на отопление в жилом фонде к уровню коммерции.

Тогда сразу шлачок с ЦО без счётчика по цене хором в Горловке и СнежнОм пойдёт? Или зарплату к расеянским тыщщ 25-30ти в среднем подтянут? Ну типа как сейчас в Прибалтике и Пшекии.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:20

Наконец-то КМДА опубликовало новые тарифы Киевтеплоэнерго.

https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_vstanov ... mda__2340/

Значит с 1 января.
Было/ станет ( с ПДВ )
Тарифы на тепловую энергию , грн/Гкал, ( без копеек)

Население 1354 / 1654
Бюджетни установ 1866/1822
Инши споживачи 1864/1813
Религийны организации 868/1630

Центральное отопление в домах без счетчика грн/кв.м. з ПДВ
31,52 / 38,50


Центролизованное постачання горячей воды с полотенцесушителем
80,59 / 97,89
Без полотенцесушителя
74,52 / 90,54

Горячая вода для других потребителей.
Бюджетни установы
98,74 / 98,49
инши споживачи
98,65 / 98,07
Религийни громади
50 / 89,13
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 28 гру, 2018 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:24

  zzzzzz написав:Наконец-то КМДА опубликовало новые тарифы Киевтеплоэнерго.

https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_vstanov ... mda__2340/

Значит с 1 января.
Было/ станет ( с ПДВ )
Тарифы на тепловую энергию , грн/Гкал, ( без копеек)

Население 1354 / 1654
Бюджетни установ 1866/1822
Инши споживачи 1864/1813
Религийны организации 868/1630

Центральное отопление в домах без счетчика грн/кв.м. з ПДВ
31,52 / 38,50


Центролизованное постачання горячей воды с полотенцесушителем
80,59 / 97,89
Без полотенцесушителя
74,52 / 90,54

Горячая вода для других потребителей.
Бюджетни установы
98,74 / 98,49
инши споживачи
98,65 / 98,07
Религийни громади
50 / 89,13


нормально так на религийных громадах хотят оторваться)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:28

  Жека79 написав:
нормально так на религийных громадах хотят оторваться)

Томос денеХ стоит :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:32

за последний год стоимость отделочных работ выросла в 2 раза :roll:

вот последние "прайсы",


ПыСы (у меня по малярка в 4к квартире, много углов, ниш,парящий потолок - стоимость малярки (без покраски и без материалов) вышла около 110к за работу) Зображення
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:47

Xenon

600 на 600 по 500 грн за квадрат это нормально заряжают, не стесняются
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:52

  Жека79 написав:Xenon

600 на 600 по 500 грн за квадрат это нормально заряжают, не стесняются

ну мне за укладку плитки 1200*400 цену называли 350-400, не меньше; и очередь 1-1,5 месяца
Xenon
 
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