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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:05
Не начнут. Там своих безработных хватает.
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airmax78
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:10
Вот зачем журналисты пишут такие статьи? Почему не написать в конце, что в части согласования любых работ по фасаду с другими жильцами/УК ничего не изменилось? Ведь народ наш простой как 3 копейки: читает, О, ни с кем больше ничего согласовывать не надо! И вперед, лепить пенопласт на все подряд. Ну ОК, если это БПСка, чешка или хрущ (хотя на самом деле не ОК, но их все равно уже не спасти). А если это более-менее новый дом или памятник архитектуры?
Еще и фотку к статье лепят того, как это делать не надо. Ну чисто вредители какие-то.
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airmax78
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:14
airmax78 написав:
Вот зачем журналисты пишут такие статьи? ... Ну чисто вредители какие-то.
вы удивлены?)
имхо нет дна, которое не могут пробить украинские журнашлюхи
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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