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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3131313231333134

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:05

  Frant написав:"если в Грузии не произойдёт отката реформ, а в Украине они так и не начнутся, то недалеко то время, когда наши работники начнут ездить в Грузию на заработки, как сейчас ездят в Польшу."

https://petrimazepa.com/chto_dolzhno_pr ... naya_svyaz

Не начнут. Там своих безработных хватает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:10

  kingkongovets написав:Утеплять жилые дома разрешили без уведомления ГАСИ

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ium=social

Вот зачем журналисты пишут такие статьи? Почему не написать в конце, что в части согласования любых работ по фасаду с другими жильцами/УК ничего не изменилось? Ведь народ наш простой как 3 копейки: читает, О, ни с кем больше ничего согласовывать не надо! И вперед, лепить пенопласт на все подряд. Ну ОК, если это БПСка, чешка или хрущ (хотя на самом деле не ОК, но их все равно уже не спасти). А если это более-менее новый дом или памятник архитектуры?
Еще и фотку к статье лепят того, как это делать не надо. Ну чисто вредители какие-то.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:Утеплять жилые дома разрешили без уведомления ГАСИ

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ium=social

Вот зачем журналисты пишут такие статьи? ... Ну чисто вредители какие-то.


вы удивлены?)
имхо нет дна, которое не могут пробить украинские журнашлюхи
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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