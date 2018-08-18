Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:10

kingkongovets написав: Утеплять жилые дома разрешили без уведомления ГАСИ



https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ium=social Утеплять жилые дома разрешили без уведомления ГАСИ

Вот зачем журналисты пишут такие статьи? Почему не написать в конце, что в части согласования любых работ по фасаду с другими жильцами/УК ничего не изменилось? Ведь народ наш простой как 3 копейки: читает, О, ни с кем больше ничего согласовывать не надо! И вперед, лепить пенопласт на все подряд. Ну ОК, если это БПСка, чешка или хрущ (хотя на самом деле не ОК, но их все равно уже не спасти). А если это более-менее новый дом или памятник архитектуры?Еще и фотку к статье лепят того, как это делать не надо. Ну чисто вредители какие-то.