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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3131313231333134

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:10

  kingkongovets написав:Утеплять жилые дома разрешили без уведомления ГАСИ

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ium=social

Вот зачем журналисты пишут такие статьи? Почему не написать в конце, что в части согласования любых работ по фасаду с другими жильцами/УК ничего не изменилось? Ведь народ наш простой как 3 копейки: читает, О, ни с кем больше ничего согласовывать не надо! И вперед, лепить пенопласт на все подряд. Ну ОК, если это БПСка, чешка или хрущ (хотя на самом деле не ОК, но их все равно уже не спасти). А если это более-менее новый дом или памятник архитектуры?
Еще и фотку к статье лепят того, как это делать не надо. Ну чисто вредители какие-то.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:27

  Xenon написав:за последний год стоимость отделочных работ выросла в 2 раза :roll:

вот последние "прайсы",


ПыСы (у меня по малярка в 4к квартире, много углов, ниш,парящий потолок - стоимость малярки (без покраски и без материалов) вышла около 110к за работу) Зображення

Ребятам написавшим Вариант 1 в Польшу ехать точно незачем.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:33

... і будь тут мудрим ©

... і чому за більшу плитку - більше беруть за роботу?
- маленьку(мозаїку), чи 10/10....або якісь вузькі декори - ВАЖЧЕ ж класти?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:34

  UA написав:Ребятам написавшим Вариант 1 в Польшу ехать точно незачем.

Так золотая миля вроде подорожала, это же потенциальные покупатели))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Это только у меня Престиж Холл поселился везде: на этой ветке, в youtube, в ФБ. Вроде я вообще этим ЖК не инетресовался ни секунды.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:43

  airmax78 написав:Это только у меня Престиж Холл поселился везде: на этой ветке, в youtube, в ФБ. Вроде я вообще этим ЖК не инетресовался ни секунды.

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antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:44

  Долярчик написав:... і чому за більшу плитку - більше беруть за роботу?
- маленьку(мозаїку), чи 10/10....або якісь вузькі декори - ВАЖЧЕ ж класти?!

Мозаїкою викладали в мене бассейен.Вона буває наклеєною на сітку або папір, квадратами 30х30 см.Майстер наносить клей на поверхню кладе квадрат мозаїкі і притискає пінопластовою теркою.Після висихання клею папір намочується і відклеюється від мозаїкі.По часу майже як кладка плиткі.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:52

  UA написав:
  Xenon написав:за последний год стоимость отделочных работ выросла в 2 раза :roll:

вот последние "прайсы",


ПыСы (у меня по малярка в 4к квартире, много углов, ниш,парящий потолок - стоимость малярки (без покраски и без материалов) вышла около 110к за работу) Зображення

Ребятам написавшим Вариант 1 в Польшу ехать точно незачем.


Питания в тому, чи є у них сертифікати про майстерність?

Чи вони звичайні балаболи, що кладуть плитку багатим за 400 грн, а пересічним - за 200 грн/м2?)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 28 гру, 2018 18:53, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:52

  airmax78 написав:
  Frant написав:"если в Грузии не произойдёт отката реформ, а в Украине они так и не начнутся, то недалеко то время, когда наши работники начнут ездить в Грузию на заработки, как сейчас ездят в Польшу."

https://petrimazepa.com/chto_dolzhno_pr ... naya_svyaz

Не начнут. Там своих безработных хватает.

для ІТ непогані умови, тільки поки що і тут офшора для ФОП
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:54

  Долярчик написав:... і чому за більшу плитку - більше беруть за роботу?
- маленьку(мозаїку), чи 10/10....або якісь вузькі декори - ВАЖЧЕ ж класти?!

більшу плитку гірше різати
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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