Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вот зачем журналисты пишут такие статьи? Почему не написать в конце, что в части согласования любых работ по фасаду с другими жильцами/УК ничего не изменилось? Ведь народ наш простой как 3 копейки: читает, О, ни с кем больше ничего согласовывать не надо! И вперед, лепить пенопласт на все подряд. Ну ОК, если это БПСка, чешка или хрущ (хотя на самом деле не ОК, но их все равно уже не спасти). А если это более-менее новый дом или памятник архитектуры? Еще и фотку к статье лепят того, как это делать не надо. Ну чисто вредители какие-то.
Долярчик написав:... і чому за більшу плитку - більше беруть за роботу? - маленьку(мозаїку), чи 10/10....або якісь вузькі декори - ВАЖЧЕ ж класти?!
Мозаїкою викладали в мене бассейен.Вона буває наклеєною на сітку або папір, квадратами 30х30 см.Майстер наносить клей на поверхню кладе квадрат мозаїкі і притискає пінопластовою теркою.Після висихання клею папір намочується і відклеюється від мозаїкі.По часу майже як кладка плиткі.
для ІТ непогані умови, тільки поки що і тут офшора для ФОП
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Долярчик написав:... і чому за більшу плитку - більше беруть за роботу? - маленьку(мозаїку), чи 10/10....або якісь вузькі декори - ВАЖЧЕ ж класти?!
більшу плитку гірше різати
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.