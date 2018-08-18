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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3132313331343135

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:16

Реальная зарплата в Украине в октябре 2018г возросла на 11,4% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года увеличилась на 11,4%, по сравнению с октябрем 2018 года – сократилась на 2%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в ноябре 2018 года по сравнению с октябрем 2018 года сократилась на 0,6%, в годовом измерении увеличилась – на 22,5%, составив 9161 грн, тогда как в октябре она составила 9218 грн, сентябре 9042 грн, в августе - 8977 грн , в июле - 9170 грн, в июне - 9141 грн.
https://interfax.com.ua/news/economic/556226.html


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Что скажут шановни , зрада, чи перемога ? :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:24

Почитайте внимательно как НКРЭ со своим Роттердамом пытается всех взуть что-бы больше денег собрать.

https://interfax.com.ua/news/economic/556218.html

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) постановлением № 2010 от 21 декабря уточнила понятие "население", используемое для определения категории потребителей, которые имеют право рассчитываться за э/э по установленным для населения ценам. Понятие дополнено словосочетанием "бытовые потребители", в связи с чем возник вопрос о том, по каким тарифам следует продавать э/э, используемую для обслуживания мест общего пользования (МОП) многоквартирных домов. Газета "Урядовый курьер" опубликовала постановление 27 декабря.

Вместе с тем, статья 22 закона "Об объединении совладельцев многоквартирного дома" предусматривает, в частности, что э/э такими потребителями оплачивается по установленной для населения цене (кроме части услуг, оплачиваемой собственниками нежилых помещений).

Закон "О рынке электроэнергии" к бытовым потребителям относит, в частности коллективных бытовых потребителей, которые рассчитываются по показателям общего счетчика за э/э, потребленную для собственных бытовых нужд.

Как ожидается, в субботу 29 декабря в НКРЭКУ состоится совещание, на котором регулятор предоставит разъяснение относительно возможных путей урегулирования ситуации.


Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) вынуждены заключать договора на поставку электроэнергии по ценам, применяемым к коммерческим потребителям второго класса, а не населения. То есть вместо 1,68/кВт , 2,32грн/кВт :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:26

  zzzzzz написав:

Что скажут шановни , зрада, чи перемога ? :D


Тепло подняли сразу на 300 грн.
И https://news.finance.ua/ru/news/-/441455/ekspert-o-2018-finansovom-gode-ukrainu-vytyanuli-kreditory
“Спокойствие и стабильность на финансовом рынке в этом году были достигнуты благодаря тому, что у нас продолжилось сотрудничество с нашими западными партнерами. Речь идет о новой программе с МВФ – Stand-By (SBA) на общую сумму 3,9 млрд долл. Программа будет действовать 14 месяцев, первый транш мы уже получили. Также, в 2018 году было поступление первого транша от ЕС в сумме 500 млн евро. Кроме того, Всемирный банк предоставил Украине гарантий на 750 млн долл. Именно эти факты позволили спокойно закончить 2018 год, и с точки зрения исполнения расходных статей бюджета, и с точки зрения относительной стабильности курса гривны к доллару”, – рассказал эксперт.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:33

  zzzzzz написав:
Реальная заработная плата в Украине в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года увеличилась на 11,4%

Что скажут шановни , зрада, чи перемога ? :D


скажу, что граждане в стране -несознательные
В ноябре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 21%, или на 7 516,7 млн гривен до 43 375,5 млн гривен по сравнению с октябрем.
Об этом сообщила Государственная служба статистики,

https://ukranews.com/news/604888-v-noyabre-dolg-naseleniya-za-kommunalku-uvelichilsya-na-75-mlrd-griven
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:36

Свежачек про Таряна и СБУ

Обратите внимание на спикера СБУ Виктора Кононенко, это тот черт который получил квартиру за 6 млн в Джекхаусе :mrgreen:


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/12/28/7202516/

Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 28 гру, 2018 19:59, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:59

:mrgreen:
  zzzzzz написав:
Реальная зарплата в Украине в октябре 2018г возросла на 11,4% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года увеличилась на 11,4%, по сравнению с октябрем 2018 года – сократилась на 2%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в ноябре 2018 года по сравнению с октябрем 2018 года сократилась на 0,6%, в годовом измерении увеличилась – на 22,5%, составив 9161 грн, тогда как в октябре она составила 9218 грн, сентябре 9042 грн, в августе - 8977 грн , в июле - 9170 грн, в июне - 9141 грн.
https://interfax.com.ua/news/economic/556226.html


Зображення


Что скажут шановни , зрада, чи перемога ? :D

Для медианной перемога для средней копейки
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:23

  zzzzzz написав:Свежачек про Таряна и СБУ

Обратите внимание на спикера СБУ Виктора Кононенко, это тот черт который получил квартиру за 6 млн в Джекхаусе :mrgreen:


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/12/28/7202516/


він не тільки отримав, а і приватизував
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:27

  flyman написав:
  zzzzzz написав:Свежачек про Таряна и СБУ

Обратите внимание на спикера СБУ Виктора Кононенко, это тот черт который получил квартиру за 6 млн в Джекхаусе :mrgreen:
він не тільки отримав, а і приватизував


Плох тот СБУшник который вернет назад квартиру выданную государством :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Агенти змін презентували візію нової набережної Подолу
Згідно з баченням команди, набережна має стати доступною, чистою та активною.

https://hmarochos.kiev.ua/2018/12/28/ag ... yi-podolu/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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