Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Реальная зарплата в Украине в октябре 2018г возросла на 11,4% - Госстат
Реальная заработная плата в Украине в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года увеличилась на 11,4%, по сравнению с октябрем 2018 года – сократилась на 2%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.
Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в ноябре 2018 года по сравнению с октябрем 2018 года сократилась на 0,6%, в годовом измерении увеличилась – на 22,5%, составив 9161 грн, тогда как в октябре она составила 9218 грн, сентябре 9042 грн, в августе - 8977 грн , в июле - 9170 грн, в июне - 9141 грн. https://interfax.com.ua/news/economic/556226.html
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) постановлением № 2010 от 21 декабря уточнила понятие "население", используемое для определения категории потребителей, которые имеют право рассчитываться за э/э по установленным для населения ценам. Понятие дополнено словосочетанием "бытовые потребители", в связи с чем возник вопрос о том, по каким тарифам следует продавать э/э, используемую для обслуживания мест общего пользования (МОП) многоквартирных домов. Газета "Урядовый курьер" опубликовала постановление 27 декабря.
Вместе с тем, статья 22 закона "Об объединении совладельцев многоквартирного дома" предусматривает, в частности, что э/э такими потребителями оплачивается по установленной для населения цене (кроме части услуг, оплачиваемой собственниками нежилых помещений).
Закон "О рынке электроэнергии" к бытовым потребителям относит, в частности коллективных бытовых потребителей, которые рассчитываются по показателям общего счетчика за э/э, потребленную для собственных бытовых нужд.
Как ожидается, в субботу 29 декабря в НКРЭКУ состоится совещание, на котором регулятор предоставит разъяснение относительно возможных путей урегулирования ситуации.
Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) вынуждены заключать договора на поставку электроэнергии по ценам, применяемым к коммерческим потребителям второго класса, а не населения. То есть вместо 1,68/кВт , 2,32грн/кВт
Тепло подняли сразу на 300 грн. И https://news.finance.ua/ru/news/-/441455/ekspert-o-2018-finansovom-gode-ukrainu-vytyanuli-kreditory “Спокойствие и стабильность на финансовом рынке в этом году были достигнуты благодаря тому, что у нас продолжилось сотрудничество с нашими западными партнерами. Речь идет о новой программе с МВФ – Stand-By (SBA) на общую сумму 3,9 млрд долл. Программа будет действовать 14 месяцев, первый транш мы уже получили. Также, в 2018 году было поступление первого транша от ЕС в сумме 500 млн евро. Кроме того, Всемирный банк предоставил Украине гарантий на 750 млн долл. Именно эти факты позволили спокойно закончить 2018 год, и с точки зрения исполнения расходных статей бюджета, и с точки зрения относительной стабильности курса гривны к доллару”, – рассказал эксперт.
Реальная заработная плата в Украине в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года увеличилась на 11,4%
Что скажут шановни , зрада, чи перемога ?
скажу, что граждане в стране -несознательные
В ноябре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 21%, или на 7 516,7 млн гривен до 43 375,5 млн гривен по сравнению с октябрем. Об этом сообщила Государственная служба статистики,
Реальная зарплата в Украине в октябре 2018г возросла на 11,4% - Госстат
Реальная заработная плата в Украине в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года увеличилась на 11,4%, по сравнению с октябрем 2018 года – сократилась на 2%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.
Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в ноябре 2018 года по сравнению с октябрем 2018 года сократилась на 0,6%, в годовом измерении увеличилась – на 22,5%, составив 9161 грн, тогда как в октябре она составила 9218 грн, сентябре 9042 грн, в августе - 8977 грн , в июле - 9170 грн, в июне - 9141 грн. https://interfax.com.ua/news/economic/556226.html
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.