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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3133313431353136

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:01

Мне тоже плиточник зарядил 350, хотя весной было 250-270, не помню. Есть немного плитки 120*60, надеюсь он на этом форуме не сидит :oops:
Бывалый
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:48

  Бывалый написав:Мне тоже плиточник зарядил 350, хотя весной было 250-270, не помню. Есть немного плитки 120*60, надеюсь он на этом форуме не сидит :oops:

Он может тут сидеть:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/foru ... y.php?f=15
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 00:54

Прдажные у***: https://m.censor.net.ua/news/3104551/os ... r_ettinger
Больше всех удивляет Финляндия. Интересно, через 70 лет, если Крым все еще будет оккупированной территорией, мы тоже снова станем союзниками россии и будем реализовывать с ними совместные проекты во вред врагам россии?
airmax78
 
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  #<1 ... 3133313431353136
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