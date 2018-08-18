|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:01
Мне тоже плиточник зарядил 350, хотя весной было 250-270, не помню. Есть немного плитки 120*60, надеюсь он на этом форуме не сидит
Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:48
Он может тут сидеть:
Додано: Суб 29 гру, 2018 00:54
Прдажные у***:
Больше всех удивляет Финляндия. Интересно, через 70 лет, если Крым все еще будет оккупированной территорией, мы тоже снова станем союзниками россии и будем реализовывать с ними совместные проекты во вред врагам россии?
Додано: Суб 29 гру, 2018 02:20
У нас есть своя труба и та же статья устами предателя говорит, что она будет работать, просто мощность и деньги за транзит упадут. И как же так неожиданно получилось?
У кого-то выражение крайней обеспокоенности, у кого-то решительные реформы. Всё честно
|