Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прдажные у***: https://m.censor.net.ua/news/3104551/os ... r_ettinger Больше всех удивляет Финляндия. Интересно, через 70 лет, если Крым все еще будет оккупированной территорией, мы тоже снова станем союзниками россии и будем реализовывать с ними совместные проекты во вред врагам россии?
airmax78 написав:Прдажные у***: https://m.censor.net.ua/news/3104551/os ... r_ettinger Больше всех удивляет Финляндия. Интересно, через 70 лет, если Крым все еще будет оккупированной территорией, мы тоже снова станем союзниками россии и будем реализовывать с ними совместные проекты во вред врагам россии?
У нас есть своя труба и та же статья устами предателя говорит, что она будет работать, просто мощность и деньги за транзит упадут. И как же так неожиданно получилось? У кого-то выражение крайней обеспокоенности, у кого-то решительные реформы. Всё честно