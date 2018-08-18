|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:01
Мне тоже плиточник зарядил 350, хотя весной было 250-270, не помню. Есть немного плитки 120*60, надеюсь он на этом форуме не сидит
Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:48
Он может тут сидеть:
Додано: Суб 29 гру, 2018 00:54
Прдажные у***:
Больше всех удивляет Финляндия. Интересно, через 70 лет, если Крым все еще будет оккупированной территорией, мы тоже снова станем союзниками россии и будем реализовывать с ними совместные проекты во вред врагам россии?
Додано: Суб 29 гру, 2018 02:20
У нас есть своя труба и та же статья устами предателя говорит, что она будет работать, просто мощность и деньги за транзит упадут. И как же так неожиданно получилось?
У кого-то выражение крайней обеспокоенности, у кого-то решительные реформы. Всё честно
Додано: Суб 29 гру, 2018 07:05
Знайомий на днях найняв плиточника. Той за 200 грн/м2 акуратно поклав плитку в туалеті і ванній.
Смішно читати потуги ріелторів і екс-прокурорів про імітацію "дорожаю" на падаючому ринку.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Суб 29 гру, 2018 09:23
По своей памяти тут на форуме дорожай плиточников обсуждали уже раз 10, теперь снова .
Додано: Суб 29 гру, 2018 09:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Этот год заканчивается стойким ростом цен!
Додано: Суб 29 гру, 2018 09:59
Интересная деталь ))
Тарифы на тепло от Евро-реконструкции повысили на 9,5% , а от Киевтеплоэнерго на 22,2%
Расхождение в тарифах стало еще более ощутимым.
Евро-реконструкция 1341,53 грн/Гкал или 35,67 грн кв.м.
Киевтеплоэнерго 1654,41 грн/Гкал или 38,50 грн кв.м.
Все на ПОХ
Живите своим умом!
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:05
Щось принишкли, паскудники)))
У них "дорожай" КрЖН змінився "дорожаєм" плиточних робіт у Києві)))
Ще рік-два - і рожевоокулярники почнуть скаржитись, що хліб в Україні вельми подорожчав, і вони ніяк не можуть наїстись)))
Гм.
Чому ж Домік.уа малює на графіку мінімальні ціни за 14 років?
І Бомбер в,яленько так реагує.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:37
Щодо купівлі квартир для оренди - є цікавий форум.
Там реалісти теж "шерстять" рожевих оптимішок в хвіст і за гриву)))
"uliya-20 писал(а):
Хорошо сдаватся, або рентабельно на сьогоднішній день це 500-600у.е 1-кім Київ, і 400 у е. - передмістя.
500-600 это не сдается хорошо, а мечтается хорошо)) "
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
|