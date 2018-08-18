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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3134313531363137>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:01

Мне тоже плиточник зарядил 350, хотя весной было 250-270, не помню. Есть немного плитки 120*60, надеюсь он на этом форуме не сидит :oops:
Бывалый
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:48

  Бывалый написав:Мне тоже плиточник зарядил 350, хотя весной было 250-270, не помню. Есть немного плитки 120*60, надеюсь он на этом форуме не сидит :oops:

Он может тут сидеть:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/foru ... y.php?f=15
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 00:54

Прдажные у***: https://m.censor.net.ua/news/3104551/os ... r_ettinger
Больше всех удивляет Финляндия. Интересно, через 70 лет, если Крым все еще будет оккупированной территорией, мы тоже снова станем союзниками россии и будем реализовывать с ними совместные проекты во вред врагам россии?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 02:20

  airmax78 написав:Прдажные у***: https://m.censor.net.ua/news/3104551/os ... r_ettinger
Больше всех удивляет Финляндия. Интересно, через 70 лет, если Крым все еще будет оккупированной территорией, мы тоже снова станем союзниками россии и будем реализовывать с ними совместные проекты во вред врагам россии?

У нас есть своя труба и та же статья устами предателя говорит, что она будет работать, просто мощность и деньги за транзит упадут. И как же так неожиданно получилось?
У кого-то выражение крайней обеспокоенности, у кого-то решительные реформы. Всё честно ;)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 07:05

  Бывалый написав:Мне тоже плиточник зарядил 350, хотя весной было 250-270, не помню. Есть немного плитки 120*60, надеюсь он на этом форуме не сидит :oops:

Знайомий на днях найняв плиточника. Той за 200 грн/м2 акуратно поклав плитку в туалеті і ванній.

Смішно читати потуги ріелторів і екс-прокурорів про імітацію "дорожаю" на падаючому ринку.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 09:23

  Frant написав:
  Бывалый написав:Мне тоже плиточник зарядил 350, хотя весной было 250-270, не помню. Есть немного плитки 120*60, надеюсь он на этом форуме не сидит :oops:

Знайомий на днях найняв плиточника. Той за 200 грн/м2 акуратно поклав плитку в туалеті і ванній.

Смішно читати потуги ріелторів і екс-прокурорів про імітацію "дорожаю" на падаючому ринку.

По своей памяти тут на форуме дорожай плиточников обсуждали уже раз 10, теперь снова :( .
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 09:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Этот год заканчивается стойким ростом цен!
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 09:59

Интересная деталь ))

Тарифы на тепло от Евро-реконструкции повысили на 9,5% , а от Киевтеплоэнерго на 22,2%

Расхождение в тарифах стало еще более ощутимым.
Евро-реконструкция 1341,53 грн/Гкал или 35,67 грн кв.м.
Киевтеплоэнерго 1654,41 грн/Гкал или 38,50 грн кв.м.

Все на ПОХ :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:05

  zzzzzz написав:
  Frant написав:
  Бывалый написав:Мне тоже плиточник зарядил 350, хотя весной было 250-270, не помню. Есть немного плитки 120*60, надеюсь он на этом форуме не сидит :oops:

Знайомий на днях найняв плиточника. Той за 200 грн/м2 акуратно поклав плитку в туалеті і ванній.

Смішно читати потуги ріелторів і екс-прокурорів про імітацію "дорожаю" на падаючому ринку.


Франт, вы хотите испортить новый год любителям "дорожая" ? :mrgreen:

Щось принишкли, паскудники)))
У них "дорожай" КрЖН змінився "дорожаєм" плиточних робіт у Києві)))

Ще рік-два - і рожевоокулярники почнуть скаржитись, що хліб в Україні вельми подорожчав, і вони ніяк не можуть наїстись))) 8)

  Оранжевый-хит сезона написав:Этот год заканчивается стойким ростом цен!

Гм. :shock:
Чому ж Домік.уа малює на графіку мінімальні ціни за 14 років? :oops:

http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
І Бомбер в,яленько так реагує.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:37

Щодо купівлі квартир для оренди - є цікавий форум.
http://forum.domik.ua/pokupka-kvartiry- ... -1720.html

Там реалісти теж "шерстять" рожевих оптимішок в хвіст і за гриву)))

"uliya-20 писал(а):
Хорошо сдаватся, або рентабельно на сьогоднішній день це 500-600у.е 1-кім Київ, і 400 у е. - передмістя.

500-600 это не сдается хорошо, а мечтается хорошо)) "
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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  #<1 ... 3134313531363137>
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