|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:38
zzzzzz написав:
Интересная деталь ))
Тарифы на тепло от Евро-реконструкции повысили на 9,5% , а от Киевтеплоэнерго на 22,2%
Расхождение в тарифах стало еще более ощутимым.
Евро-реконструкция 1341,53 грн/Гкал или 35,67 грн кв.м.
Киевтеплоэнерго 1654,41 грн/Гкал или 38,50 грн кв.м.
Все на ПОХ
Евро-реконструкция работает на угле. Киевтеплоэнерго - на газе.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2718
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 421 раз.
- Подякували: 525 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|