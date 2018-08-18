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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3134313531363137

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:38

  zzzzzz написав:Интересная деталь ))

Тарифы на тепло от Евро-реконструкции повысили на 9,5% , а от Киевтеплоэнерго на 22,2%

Расхождение в тарифах стало еще более ощутимым.
Евро-реконструкция 1341,53 грн/Гкал или 35,67 грн кв.м.
Киевтеплоэнерго 1654,41 грн/Гкал или 38,50 грн кв.м.

Все на ПОХ :mrgreen:

Евро-реконструкция работает на угле. Киевтеплоэнерго - на газе.
BIGor
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  #<1 ... 3134313531363137
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