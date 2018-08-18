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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3135313631373138>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:38

  zzzzzz написав:Интересная деталь ))

Тарифы на тепло от Евро-реконструкции повысили на 9,5% , а от Киевтеплоэнерго на 22,2%

Расхождение в тарифах стало еще более ощутимым.
Евро-реконструкция 1341,53 грн/Гкал или 35,67 грн кв.м.
Киевтеплоэнерго 1654,41 грн/Гкал или 38,50 грн кв.м.

Все на ПОХ :mrgreen:

Евро-реконструкция работает на угле. Киевтеплоэнерго - на газе.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Странно, что еще никто не репостнул
https://news.finance.ua/ru/news/-/44147 ... ile-za-god

Оказывается уже год как дорожай по Киеву (-:
Amat
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:06

  Amat написав:Странно, что еще никто не репостнул
https://news.finance.ua/ru/news/-/44147 ... ile-za-god

Оказывается уже год как дорожай по Киеву (-:

Крутяк, в Подольском районе +70% :mrgreen: наверно там нашли месторождения нефти, золота и палладия одновременно :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:12

  Amat написав:Странно, что еще никто не репостнул
https://news.finance.ua/ru/news/-/44147 ... ile-za-god

Оказывается уже год как дорожай по Киеву (-:

Растет и растет. Стоит заметить явный прогресс у морд - они выучили что такое медианное значение. :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Обзор ЖК Новопрокурорские Липки:
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:15

  zzzzzz написав:
  Amat написав:Странно, что еще никто не репостнул
https://news.finance.ua/ru/news/-/44147 ... ile-za-god

Оказывается уже год как дорожай по Киеву (-:

Крутяк, в Подольском районе +70% :mrgreen: наверно там нашли месторождения нефти, золота и палладия одновременно :mrgreen:


Пример тому Варшавский, взяли однуху в 2016-м за 19-20 тыс.у.е сейчас на ОЛХ просят 36тыс.у.е, то как есть 70%?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-od ... ea604083cf
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:27

  remark написав:
  zzzzzz написав:
  Amat написав:Странно, что еще никто не репостнул
https://news.finance.ua/ru/news/-/44147 ... ile-za-god

Оказывается уже год как дорожай по Киеву (-:

Крутяк, в Подольском районе +70% :mrgreen: наверно там нашли месторождения нефти, золота и палладия одновременно :mrgreen:


Пример тому Варшавский, взяли однуху в 2016-м за 19-20 тыс.у.е сейчас на ОЛХ просят 36тыс.у.е, то как есть 70%?

Вы сравниваете имущественные права с реальной квартирой. :!:
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:32

  BIGor написав:
  remark написав:
  Amat написав:Странно, что еще никто не репостнул
https://news.finance.ua/ru/news/-/44147 ... ile-za-god

Оказывается уже год как дорожай по Киеву (-:

Крутяк, в Подольском районе +70% :mrgreen: наверно там нашли месторождения нефти, золота и палладия одновременно :mrgreen:


Пример тому Варшавский, взяли однуху в 2016-м за 19-20 тыс.у.е сейчас на ОЛХ просят 36тыс.у.е, то как есть 70%?

Вы сравниваете имущественные права с реальной квартирой. :!:[/quote]

Когда они получат документы на квартиры, то их хотелки еще отрастут на 30%.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:12

  remark написав:Когда они получат документы на квартиры, то их хотелки еще отрастут на 30%.

Хотеть не вредно :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:29

  BIGor написав:
  remark написав:Когда они получат документы на квартиры, то их хотелки еще отрастут на 30%.

Хотеть не вредно :mrgreen:


Почему никто не сравнивает рост цен в Русановской гавани которую должны были сдать в 2017 :mrgreen: через 3 дня наступает 2019 год , а ЖК до сих пор не сдан :mrgreen:

http://forum.domik.ua/sagajdaka-101-t21167.html

28 ноя 2014, 01:44

Domik - Новострой

Спостерігач новобудов Адміністрація Domik.ua

Ціна:
1-кімнатні - від 13 300 грн/м2
2-кімнатні - від 13 100 грн/м2
3-кімнатні - від 12 900 грн/м2

Введення в експлуатацію: ІІІ квартал 2017 року.
Живите своим умом!
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