Евро-реконструкция работает на угле. Киевтеплоэнерго - на газе.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:38
Евро-реконструкция работает на угле. Киевтеплоэнерго - на газе.
Додано: Суб 29 гру, 2018 11:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Странно, что еще никто не репостнул
https://news.finance.ua/ru/news/-/44147 ... ile-za-god
Оказывается уже год как дорожай по Киеву (-:
Додано: Суб 29 гру, 2018 11:06
Крутяк, в Подольском районе +70% наверно там нашли месторождения нефти, золота и палладия одновременно
Живите своим умом!
Додано: Суб 29 гру, 2018 11:12
Растет и растет. Стоит заметить явный прогресс у морд - они выучили что такое медианное значение.
Додано: Суб 29 гру, 2018 11:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Обзор ЖК Новопрокурорские Липки:
Додано: Суб 29 гру, 2018 11:15
Пример тому Варшавский, взяли однуху в 2016-м за 19-20 тыс.у.е сейчас на ОЛХ просят 36тыс.у.е, то как есть 70%?
Додано: Суб 29 гру, 2018 11:27
Вы сравниваете имущественные права с реальной квартирой.
Додано: Суб 29 гру, 2018 11:32
Вы сравниваете имущественные права с реальной квартирой. [/quote]
Когда они получат документы на квартиры, то их хотелки еще отрастут на 30%.
Додано: Суб 29 гру, 2018 12:12
Додано: Суб 29 гру, 2018 12:29
Почему никто не сравнивает рост цен в Русановской гавани которую должны были сдать в 2017 через 3 дня наступает 2019 год , а ЖК до сих пор не сдан
Живите своим умом!
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