Додано: Суб 29 гру, 2018 13:09

hume написав: Kostia написав: Варшавский 1к без ремонта 60000 уе?) в центре можно взять за такие деньги Варшавский 1к без ремонта 60000 уе?) в центре можно взять за такие деньги

Как бы на лоха, иначе не понятно Как бы на лоха, иначе не понятно



знакомый очень хочет туда нырнуть - сам родом с веника, сейчас живет в совкошлаке у жены на малевича, говорит не нравится ему там, а веник вот нравится

логика и аргументы покупателей недвиги иногда ходят очень неожиданными путями знакомый очень хочет туда нырнуть - сам родом с веника, сейчас живет в совкошлаке у жены на малевича, говорит не нравится ему там, а веник вот нравитсялогика и аргументы покупателей недвиги иногда ходят очень неожиданными путями

Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 29 гру, 2018 13:10, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.