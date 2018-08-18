RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3136313731383139>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:58

  zzzzzz написав:
  BIGor написав:
  remark написав:Когда они получат документы на квартиры, то их хотелки еще отрастут на 30%.

Хотеть не вредно :mrgreen:


Почему никто не сравнивает рост цен в Русановской гавани которую должны были сдать в 2017 :mrgreen: через 3 дня наступает 2019 год , а ЖК до сих пор не сдан :mrgreen:

http://forum.domik.ua/sagajdaka-101-t21167.html

28 ноя 2014, 01:44

Domik - Новострой

Спостерігач новобудов Адміністрація Domik.ua

Ціна:
1-кімнатні - від 13 300 грн/м2
2-кімнатні - від 13 100 грн/м2
3-кімнатні - від 12 900 грн/м2

Введення в експлуатацію: ІІІ квартал 2017 року.


Всё таки это дома жиба. Те дома, которые именуются "русановской гаванью" идут с небольшой задержкой, и их стартанули только в конце 17ого.

А жиб подзабил чуть чуть :mrgreen: . Но это же инвестирование, люди несущие гривну в котлован должны понимать риски.
hume
 
Повідомлень: 5014
З нами з: 27.12.12
Подякував: 413 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:00

  Kostia написав:Варшавский 1к без ремонта 60000 уе?) в центре можно взять за такие деньги

Как бы на лоха, иначе не понятно
hume
 
Повідомлень: 5014
З нами з: 27.12.12
Подякував: 413 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:09

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Kostia написав:Варшавский 1к без ремонта 60000 уе?) в центре можно взять за такие деньги

Как бы на лоха, иначе не понятно


знакомый очень хочет туда нырнуть - сам родом с веника, сейчас живет в совкошлаке у жены на малевича, говорит не нравится ему там, а веник вот нравится
логика и аргументы покупателей недвиги иногда ходят очень неожиданными путями
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 29 гру, 2018 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5496
З нами з: 05.06.16
Подякував: 293 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:09

  hume написав:
  Kostia написав:Варшавский 1к без ремонта 60000 уе?) в центре можно взять за такие деньги

Как бы на лоха, иначе не понятно

Откуда у лоха 60 куе?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2723
З нами з: 19.09.10
Подякував: 421 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:23

  kingkongovets написав:знакомый очень хочет туда нырнуть - сам родом с веника, сейчас живет в совкошлаке у жены на малевича, говорит не нравится ему там, а веник вот нравится
логика и аргументы покупателей недвиги иногда ходят очень неожиданными путями

Может не нравится суета большого города :mrgreen: а на венике тишина и покой.

Хотя с такой плотненькой застройкой веник перестаёт быть тихим районом
hume
 
Повідомлень: 5014
З нами з: 27.12.12
Подякував: 413 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:39

  hume написав:Хотя с такой плотненькой застройкой веник перестаёт быть тихим районом

Какой район сейчас тихий? Нивки, Сырец?
UA
 
Повідомлень: 3361
З нами з: 19.07.08
Подякував: 265 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:41

  UA написав:
  hume написав:Хотя с такой плотненькой застройкой веник перестаёт быть тихим районом

Какой район сейчас тихий? Нивки, Сырец?

ДВРЗ!
____________

  zzzzzz написав:
  Frant написав:
  Бывалый написав:Мне тоже плиточник зарядил 350, хотя весной было 250-270, не помню. Есть немного плитки 120*60, надеюсь он на этом форуме не сидит :oops:

Знайомий на днях найняв плиточника. Той за 200 грн/м2 акуратно поклав плитку в туалеті і ванній.

Смішно читати потуги ріелторів і екс-прокурорів про імітацію "дорожаю" на падаючому ринку.


Франт, вы хотите испортить новый год любителям "дорожая" ? :mrgreen:

Щось принишкли, паскудники)))
У них "дорожай" КрЖН змінився "дорожаєм" плиточних робіт у Києві)))

Ще рік-два - і рожевоокулярники почнуть скаржитись, що хліб в Україні вельми подорожчав, і вони ніяк не можуть наїстись))) 8)

  Оранжевый-хит сезона написав:Этот год заканчивается стойким ростом цен!

Гм. :shock:
Чому ж Домік.уа малює на графіку мінімальні ціни за 14 років? :oops:

http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
І Бомбер в,яленько так реагує.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 29 гру, 2018 13:42, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18889
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 2012 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  hume написав:Хотя с такой плотненькой застройкой веник перестаёт быть тихим районом

Какой район сейчас тихий? Нивки, Сырец?


лесной)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5496
З нами з: 05.06.16
Подякував: 293 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:44

  UA написав:
  hume написав:Хотя с такой плотненькой застройкой веник перестаёт быть тихим районом

Какой район сейчас тихий? Нивки, Сырец?

Вся приречная, никольская слободка (до недавнего времени). Уверен есть довольно много таких райончиков. Татарка как вариант, короче, есть много таких мест, но из за того, что они тихие и без особой надобности пересичного туда не занесёт они не на слуху
hume
 
Повідомлень: 5014
З нами з: 27.12.12
Подякував: 413 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:56

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:Агенти змін презентували візію нової набережної Подолу
Згідно з баченням команди, набережна має стати доступною, чистою та активною.

https://hmarochos.kiev.ua/2018/12/28/ag ... yi-podolu/

увы это не более чем хипстерские мечты...


У сага девелопмнт есть проект по этой территории в стиле рыбальского, называется новый подол. Думаю в рамках этого проекта и будет сделана эта набережная.
https://youtu.be/ek1J_jPS2ec

Вопрос лишь во времени
hume
 
Повідомлень: 5014
З нами з: 27.12.12
Подякував: 413 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3136313731383139>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1237, 1238, 1239
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12388 2168342
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 гру, 2018 13:51
UA
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 4081
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 2505
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.