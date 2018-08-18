Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Kostia написав:Варшавский 1к без ремонта 60000 уе?) в центре можно взять за такие деньги
Как бы на лоха, иначе не понятно
знакомый очень хочет туда нырнуть - сам родом с веника, сейчас живет в совкошлаке у жены на малевича, говорит не нравится ему там, а веник вот нравится логика и аргументы покупателей недвиги иногда ходят очень неожиданными путями
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 29 гру, 2018 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:знакомый очень хочет туда нырнуть - сам родом с веника, сейчас живет в совкошлаке у жены на малевича, говорит не нравится ему там, а веник вот нравится логика и аргументы покупателей недвиги иногда ходят очень неожиданными путями
Может не нравится суета большого города а на венике тишина и покой.
Хотя с такой плотненькой застройкой веник перестаёт быть тихим районом
hume написав:Хотя с такой плотненькой застройкой веник перестаёт быть тихим районом
Какой район сейчас тихий? Нивки, Сырец?
Вся приречная, никольская слободка (до недавнего времени). Уверен есть довольно много таких райончиков. Татарка как вариант, короче, есть много таких мест, но из за того, что они тихие и без особой надобности пересичного туда не занесёт они не на слуху