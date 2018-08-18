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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 гру, 2018 13:56
UA написав: hume написав:
Хотя с такой плотненькой застройкой веник перестаёт быть тихим районом
Какой район сейчас тихий? Нивки, Сырец?
Берковцы, Байковое, Лесное , мест много
Живите своим умом!
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Додано: Суб 29 гру, 2018 14:02
hume написав: UA написав: hume написав:
Хотя с такой плотненькой застройкой веник перестаёт быть тихим районом
Какой район сейчас тихий? Нивки, Сырец?
Вся приречная, никольская слободка (до недавнего времени). Уверен есть довольно много таких райончиков. Татарка как вариант, короче, есть много таких мест, но из за того, что они тихие и без особой надобности пересичного туда не занесёт они не на слуху
В никольской слободке на Каховской КГС три дома сдал в эксплуатацию, сегодня мелькало в новостях. И строится там немало.
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Mazay256
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Додано: Суб 29 гру, 2018 14:06
Mazay256 написав:
В никольской слободке на Каховской КГС три дома сдал в эксплуатацию, сегодня мелькало в новостях. И строится там немало.
По этому и дописал, что до недавнего
Думаю в конце концов тысяч 10 квартир прибавится. Возможно приведут берег в порядок
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hume
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