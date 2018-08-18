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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 гру, 2018 13:56
UA написав: hume написав:
Хотя с такой плотненькой застройкой веник перестаёт быть тихим районом
Какой район сейчас тихий? Нивки, Сырец?
Берковцы, Байковое, Лесное , мест много
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 29 гру, 2018 14:02
hume написав: UA написав: hume написав:
Хотя с такой плотненькой застройкой веник перестаёт быть тихим районом
Какой район сейчас тихий? Нивки, Сырец?
Вся приречная, никольская слободка (до недавнего времени). Уверен есть довольно много таких райончиков. Татарка как вариант, короче, есть много таких мест, но из за того, что они тихие и без особой надобности пересичного туда не занесёт они не на слуху
В никольской слободке на Каховской КГС три дома сдал в эксплуатацию, сегодня мелькало в новостях. И строится там немало.
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Mazay256
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Додано: Суб 29 гру, 2018 14:06
Mazay256 написав:
В никольской слободке на Каховской КГС три дома сдал в эксплуатацию, сегодня мелькало в новостях. И строится там немало.
По этому и дописал, что до недавнего
Думаю в конце концов тысяч 10 квартир прибавится. Возможно приведут берег в порядок
ПС
После инициативы кличко привести пляж на н слободке в порядок, стоянка приезжающих туда авто этим летом начиналась у церкви.
Востаннє редагувалось hume
в Суб 29 гру, 2018 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 14:07
zzzzzz написав: UA написав: hume написав:
Хотя с такой плотненькой застройкой веник перестаёт быть тихим районом
Какой район сейчас тихий? Нивки, Сырец?
Берковцы, Байковое, Лесное , мест много
Это элитка
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UA
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Додано: Суб 29 гру, 2018 14:09
UA написав: zzzzzz написав:
Берковцы, Байковое, Лесное , мест много
Это элитка
Зато стабильно высокие цены и неугасающий ажиотаж
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Додано: Суб 29 гру, 2018 14:12
kingkongovets написав: UA написав: hume написав:
Хотя с такой плотненькой застройкой веник перестаёт быть тихим районом
Какой район сейчас тихий? Нивки, Сырец?
лесной)
На Лесном классный воздух.
А синяки они везде есть.
Просто на Лесном потребляют водку-паленку, а в бизнесе на Печерске Chivas.
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UA
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Додано: Суб 29 гру, 2018 14:14
Востаннє редагувалось Serg-ik
в Суб 29 гру, 2018 14:17, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Суб 29 гру, 2018 14:15
hume написав: UA написав: zzzzzz написав:
Берковцы, Байковое, Лесное , мест много
Это элитка
Зато стабильно высокие цены и неугасающий ажиотаж
Прям мечта лендлорда
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UA
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Додано: Суб 29 гру, 2018 14:23
Serg-ik написав:
Официально: в подорожании горячей воды виноваты киевляне
Всё по инфо-помойкам бегаете.
Когда из одной фразы чиновника, на инфо-помойке высосали из пальца целое обоснование.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: Суб 29 гру, 2018 14:30
pesikot написав:
Всё по инфо-помойкам бегаете.
не нравится ресурс? По материалам UBR. или Вы намекаете, что заместитель главы КГГА Петр Пантелеев -помойка?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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