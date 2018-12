Додано: Суб 29 гру, 2018 14:44

UA написав: kingkongovets написав: UA написав: [quote="4540083:hume"]

Хотя с такой плотненькой застройкой веник перестаёт быть тихим районом

Какой район сейчас тихий? Нивки, Сырец? Какой район сейчас тихий? Нивки, Сырец?



лесной) лесной)

На Лесном классный воздух.

А синяки они везде есть.

Просто на Лесном потребляют водку-паленку, а в бизнесе на Печерске Chivas.[/quote]



а я кстати не шутил - у меня там родители живут, осознанно выбрали новострой на лесном и довольны

живут через дорогу от леса, воздух реально офигенный и атб под боком) На Лесном классный воздух.А синяки они везде есть.Просто на Лесном потребляют водку-паленку, а в бизнесе на Печерске Chivas.[/quote]а я кстати не шутил - у меня там родители живут, осознанно выбрали новострой на лесном и довольныживут через дорогу от леса, воздух реально офигенный и атб под боком)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.