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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 гру, 2018 14:44
UA написав: kingkongovets написав:
UA написав:[quote="4540083:hume"]
Хотя с такой плотненькой застройкой веник перестаёт быть тихим районом
Какой район сейчас тихий? Нивки, Сырец?
лесной)
На Лесном классный воздух.
А синяки они везде есть.
Просто на Лесном потребляют водку-паленку, а в бизнесе на Печерске Chivas.[/quote]
а я кстати не шутил - у меня там родители живут, осознанно выбрали новострой на лесном и довольны
живут через дорогу от леса, воздух реально офигенный и атб под боком)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 15:40
quote="4540003:Kostia"
remark написав: BIGor написав: remark написав:
Пример тому Варшавский, взяли однуху в 2016-м за 19-20 тыс.у.е сейчас на ОЛХ просят 36тыс.у.е, то как есть 70%?
Вы сравниваете имущественные права с реальной квартирой.
Когда они получат документы на квартиры, то их хотелки еще отрастут на 30%.
Варшавский 1к без ремонта 60000 уе?) в центре можно взять за такие деньги
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нас ждьот вечер акуітєльних історій...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 16:26
zzzzzz написав: UA написав: hume написав:
Хотя с такой плотненькой застройкой веник перестаёт быть тихим районом
Какой район сейчас тихий? Нивки, Сырец?
Берковцы, Байковое, Лесное , мест много
Всі зайняті))) Хіба що - на допоховання)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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