Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
remark написав: Пример тому Варшавский, взяли однуху в 2016-м за 19-20 тыс.у.е сейчас на ОЛХ просят 36тыс.у.е, то как есть 70%?
Вы сравниваете имущественные права с реальной квартирой.
Когда они получат документы на квартиры, то их хотелки еще отрастут на 30%.
Варшавский 1к без ремонта 60000 уе?) в центре можно взять за такие деньги === нас ждьот вечер акуітєльних історій...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.