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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3137313831393140

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:44

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:[quote="4540083:hume"]
Хотя с такой плотненькой застройкой веник перестаёт быть тихим районом

Какой район сейчас тихий? Нивки, Сырец?


лесной)

На Лесном классный воздух.
А синяки они везде есть.
Просто на Лесном потребляют водку-паленку, а в бизнесе на Печерске Chivas.[/quote]

а я кстати не шутил - у меня там родители живут, осознанно выбрали новострой на лесном и довольны
живут через дорогу от леса, воздух реально офигенный и атб под боком)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:40

quote="4540003:Kostia"
  remark написав:
  BIGor написав:
  remark написав:
Пример тому Варшавский, взяли однуху в 2016-м за 19-20 тыс.у.е сейчас на ОЛХ просят 36тыс.у.е, то как есть 70%?

Вы сравниваете имущественные права с реальной квартирой. :!:


Когда они получат документы на квартиры, то их хотелки еще отрастут на 30%.

Варшавский 1к без ремонта 60000 уе?) в центре можно взять за такие деньги
===
нас ждьот вечер акуітєльних історій...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:26

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  hume написав:Хотя с такой плотненькой застройкой веник перестаёт быть тихим районом

Какой район сейчас тихий? Нивки, Сырец?

Берковцы, Байковое, Лесное , мест много :mrgreen:

Всі зайняті))) Хіба що - на допоховання)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:43

  Frant написав:
  zzzzzz написав:
  UA написав:Какой район сейчас тихий? Нивки, Сырец?

Берковцы, Байковое, Лесное , мест много :mrgreen:

Всі зайняті))) Хіба що - на допоховання)))


Вот где выгодное вложение в квадратные метры :mrgreen:
Круглой год стабильный спрос :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:00

  hume написав:
  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:Агенти змін презентували візію нової набережної Подолу
Згідно з баченням команди, набережна має стати доступною, чистою та активною.

https://hmarochos.kiev.ua/2018/12/28/ag ... yi-podolu/

увы это не более чем хипстерские мечты...


У сага девелопмнт есть проект по этой территории в стиле рыбальского, называется новый подол. Думаю в рамках этого проекта и будет сделана эта набережная.
https://youtu.be/ek1J_jPS2ec

Вопрос лишь во времени

Столько косяков в этом проекте, аж смешно
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:34

  Frant написав:Всі зайняті))) Хіба що - на допоховання)))

50000 долл делают чудеса на байковом
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:29

  hume написав:
  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:Агенти змін презентували візію нової набережної Подолу
Згідно з баченням команди, набережна має стати доступною, чистою та активною.

https://hmarochos.kiev.ua/2018/12/28/ag ... yi-podolu/

увы это не более чем хипстерские мечты...


У сага девелопмнт есть проект по этой территории в стиле рыбальского, называется новый подол. Думаю в рамках этого проекта и будет сделана эта набережная.
https://youtu.be/ek1J_jPS2ec

Вопрос лишь во времени

и в деньгах...
Думаю что инвесторы проекта вряд ли материально потянут такую концепцию ибо в таком случае цена метра уйдет в космос(к Манхеттену НЙ)... 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

как думаете, 80000 грн за метр нежилого в аристократе - дорого?
или все же ждать владимирского? но там ниче пока не понятно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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