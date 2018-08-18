Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 гру, 2018 14:44
UA написав: kingkongovets написав: UA написав:[quote="4540083:hume"] Хотя с такой плотненькой застройкой веник перестаёт быть тихим районом
Какой район сейчас тихий? Нивки, Сырец?
лесной)
На Лесном классный воздух.
А синяки они везде есть.
Просто на Лесном потребляют водку-паленку, а в бизнесе на Печерске Chivas.[/quote]
а я кстати не шутил - у меня там родители живут, осознанно выбрали новострой на лесном и довольны
живут через дорогу от леса, воздух реально офигенный и атб под боком)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Суб 29 гру, 2018 15:40
quote="4540003:Kostia"
remark написав: BIGor написав: remark написав:
Пример тому Варшавский, взяли однуху в 2016-м за 19-20 тыс.у.е сейчас на ОЛХ просят 36тыс.у.е, то как есть 70%?
Вы сравниваете имущественные права с реальной квартирой.
Когда они получат документы на квартиры, то их хотелки еще отрастут на 30%.
Варшавский 1к без ремонта 60000 уе?) в центре можно взять за такие деньги
===
нас ждьот вечер акуітєльних історій...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Додано: Суб 29 гру, 2018 16:26
zzzzzz написав: UA написав: hume написав:
Хотя с такой плотненькой застройкой веник перестаёт быть тихим районом
Какой район сейчас тихий? Нивки, Сырец?
Берковцы, Байковое, Лесное , мест много
Всі зайняті))) Хіба що - на допоховання)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Додано: Суб 29 гру, 2018 17:43
Frant написав: zzzzzz написав: UA написав:
Какой район сейчас тихий? Нивки, Сырец?
Берковцы, Байковое, Лесное , мест много
Всі зайняті))) Хіба що - на допоховання)))
Вот где выгодное вложение в квадратные метры
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Додано: Суб 29 гру, 2018 18:00
hume написав: Прохожий написав:
увы это не более чем хипстерские мечты...
У сага девелопмнт есть проект по этой территории в стиле рыбальского, называется новый подол. Думаю в рамках этого проекта и будет сделана эта набережная.
https://youtu.be/ek1J_jPS2ec
Вопрос лишь во времени
Столько косяков в этом проекте, аж смешно
ПчёлкаIRON
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Додано: Суб 29 гру, 2018 18:34
Frant написав:
Всі зайняті))) Хіба що - на допоховання)))
50000 долл делают чудеса на байковом
ПчёлкаIRON
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:29
hume написав: Прохожий написав:
увы это не более чем хипстерские мечты...
У сага девелопмнт есть проект по этой территории в стиле рыбальского, называется новый подол. Думаю в рамках этого проекта и будет сделана эта набережная.
https://youtu.be/ek1J_jPS2ec Вопрос лишь во времени
и в деньгах...
Думаю что инвесторы проекта вряд ли материально потянут такую концепцию ибо в таком случае цена метра уйдет в космос(к Манхеттену НЙ)...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Додано: Суб 29 гру, 2018 20:25
как думаете, 80000 грн за метр нежилого в аристократе - дорого?
121 метр, сдача лето 2019 или все же ждать владимирского? но там ниче пока не понятно
Востаннє редагувалось
kingkongovets
в Суб 29 гру, 2018 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Суб 29 гру, 2018 20:28
kingkongovets написав:
как думаете, 80000 грн за метр нежилого в аристократе - дорого?
или все же ждать владимирского? но там ниче пока не понятно
Какую площадь смотришь? Назначение?
ПчёлкаIRON
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Додано: Суб 29 гру, 2018 20:50
kingkongovets написав:
как думаете, 80000 грн за метр нежилого в аристократе - дорого?
121 метр, сдача лето 2019
или все же ждать владимирского? но там ниче пока не понятно
площадь хорошая, если 1эт и "правильный" фасад то норм, ИМХО в владимирском будет дороже
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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