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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:18
kingkongovets написав:
как думаете, 80000 грн за метр нежилого в аристократе - дорого?
121 метр, сдача лето 2019
или все же ждать владимирского? но там ниче пока не понятно
и какая ожидаемая доходность? 350 000 долларов, чтоб 10% годовых получать 2900 нужно сдавать в месяц.
Наверное это реально.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 29 гру, 2018 21:20
Оранжевый-хит сезона написав: kingkongovets написав:
как думаете, 80000 грн за метр нежилого в аристократе - дорого?
121 метр, сдача лето 2019
или все же ждать владимирского? но там ниче пока не понятно
и какая ожидаемая доходность? 350 000 долларов, чтоб 10% годовых получать 2900 нужно сдавать в месяц.
Наверное это реально.
Может под гламурный салон красоты для губастых местных
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 29 гру, 2018 21:42
zzzzzz написав: Оранжевый-хит сезона написав: kingkongovets написав:
как думаете, 80000 грн за метр нежилого в аристократе - дорого?
121 метр, сдача лето 2019
или все же ждать владимирского? но там ниче пока не понятно
и какая ожидаемая доходность? 350 000 долларов, чтоб 10% годовых получать 2900 нужно сдавать в месяц.
Наверное это реально.
Может под гламурный салон красоты для губастых местных
хотя за 350 000 долларов можно купить какой то склад квадратов на 500 и земли под ним соток 10
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Оранжевый-хит сезона
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