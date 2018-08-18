Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У сага девелопмнт есть проект по этой территории в стиле рыбальского, называется новый подол. Думаю в рамках этого проекта и будет сделана эта набережная. https://youtu.be/ek1J_jPS2ec
Вопрос лишь во времени
Определение высотности методом Монте-Карло! На обывателя такие штучки производят впечатление Солнце у них на севере заходит и ТЭЦ в реале гораздо ближе. Съезд с моста между домов так романтично изображён )))
Рыба-сом написав:Определение высотности методом Монте-Карло! На обывателя такие штучки производят впечатление Солнце у них на севере заходит и ТЭЦ в реале гораздо ближе. Съезд с моста между домов так романтично изображён )))
Все фасадные дома под офисы, а машины можно прямо в Днепре парковать
Целый квартал 9 этажные офисы, машины будут везде стоять.