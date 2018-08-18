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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3138313931403141

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:18

  kingkongovets написав:как думаете, 80000 грн за метр нежилого в аристократе - дорого?
121 метр, сдача лето 2019
или все же ждать владимирского? но там ниче пока не понятно

и какая ожидаемая доходность? 350 000 долларов, чтоб 10% годовых получать 2900 нужно сдавать в месяц.
Наверное это реально.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:20

  Оранжевый-хит сезона написав:
  kingkongovets написав:как думаете, 80000 грн за метр нежилого в аристократе - дорого?
121 метр, сдача лето 2019
или все же ждать владимирского? но там ниче пока не понятно

и какая ожидаемая доходность? 350 000 долларов, чтоб 10% годовых получать 2900 нужно сдавать в месяц.
Наверное это реально.


Может под гламурный салон красоты для губастых местных :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:42

  zzzzzz написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  kingkongovets написав:как думаете, 80000 грн за метр нежилого в аристократе - дорого?
121 метр, сдача лето 2019
или все же ждать владимирского? но там ниче пока не понятно

и какая ожидаемая доходность? 350 000 долларов, чтоб 10% годовых получать 2900 нужно сдавать в месяц.
Наверное это реально.


Может под гламурный салон красоты для губастых местных :mrgreen:

хотя за 350 000 долларов можно купить какой то склад квадратов на 500 и земли под ним соток 10
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:05

  hume написав:
  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:Агенти змін презентували візію нової набережної Подолу
Згідно з баченням команди, набережна має стати доступною, чистою та активною.

https://hmarochos.kiev.ua/2018/12/28/ag ... yi-podolu/

увы это не более чем хипстерские мечты...


У сага девелопмнт есть проект по этой территории в стиле рыбальского, называется новый подол. Думаю в рамках этого проекта и будет сделана эта набережная.
https://youtu.be/ek1J_jPS2ec

Вопрос лишь во времени

Определение высотности методом Монте-Карло! На обывателя такие штучки производят впечатление :mrgreen:
Солнце у них на севере заходит и ТЭЦ в реале гораздо ближе.
Съезд с моста между домов так романтично изображён )))
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:00

  Рыба-сом написав:Определение высотности методом Монте-Карло! На обывателя такие штучки производят впечатление :mrgreen:
Солнце у них на севере заходит и ТЭЦ в реале гораздо ближе.
Съезд с моста между домов так романтично изображён )))


Все фасадные дома под офисы, а машины можно прямо в Днепре парковать :mrgreen:
Зображення

Целый квартал 9 этажные офисы, машины будут везде стоять.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне тут нашептали что Кличко может выдвинуться в Президенты. Сначала не поверил, а потом задумался....
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:58

  ПчёлкаIRON написав:
  Frant написав:Всі зайняті))) Хіба що - на допоховання)))

50000 долл делают чудеса на байковом

За ці кошти в Києві можна купити некислу квартиру для живих!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 01:09

  Оранжевый-хит сезона написав:Мне тут нашептали что Кличко может выдвинуться в Президенты. Сначала не поверил, а потом задумался....


я могу Вам нашептать что и Вы можете выдвинуться в президенты
это что-то изменит ? :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 03:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем ку. Удачи , счастья и квадратных метров в новом году.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 07:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Потенциальная перемога Кличко

https://tverezo.info/post/82695
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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