Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:18
kingkongovets написав:
как думаете, 80000 грн за метр нежилого в аристократе - дорого?
121 метр, сдача лето 2019
или все же ждать владимирского? но там ниче пока не понятно
и какая ожидаемая доходность? 350 000 долларов, чтоб 10% годовых получать 2900 нужно сдавать в месяц.
Наверное это реально.
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 29 гру, 2018 21:20
Оранжевый-хит сезона написав: kingkongovets написав:
как думаете, 80000 грн за метр нежилого в аристократе - дорого?
121 метр, сдача лето 2019
или все же ждать владимирского? но там ниче пока не понятно
и какая ожидаемая доходность? 350 000 долларов, чтоб 10% годовых получать 2900 нужно сдавать в месяц.
Наверное это реально.
Может под гламурный салон красоты для губастых местных
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Суб 29 гру, 2018 21:42
zzzzzz написав: Оранжевый-хит сезона написав: kingkongovets написав:
как думаете, 80000 грн за метр нежилого в аристократе - дорого?
121 метр, сдача лето 2019
или все же ждать владимирского? но там ниче пока не понятно
и какая ожидаемая доходность? 350 000 долларов, чтоб 10% годовых получать 2900 нужно сдавать в месяц.
Наверное это реально.
Может под гламурный салон красоты для губастых местных
хотя за 350 000 долларов можно купить какой то склад квадратов на 500 и земли под ним соток 10
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 29 гру, 2018 22:05
hume написав: Прохожий написав:
увы это не более чем хипстерские мечты...
У сага девелопмнт есть проект по этой территории в стиле рыбальского, называется новый подол. Думаю в рамках этого проекта и будет сделана эта набережная.
https://youtu.be/ek1J_jPS2ec Вопрос лишь во времени
Определение высотности методом Монте-Карло! На обывателя такие штучки производят впечатление
Солнце у них на севере заходит и ТЭЦ в реале гораздо ближе.
Съезд с моста между домов так романтично изображён )))
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Додано: Суб 29 гру, 2018 23:00
Рыба-сом написав:
Определение высотности методом Монте-Карло! На обывателя такие штучки производят впечатление
Солнце у них на севере заходит и ТЭЦ в реале гораздо ближе.
Съезд с моста между домов так романтично изображён )))
Все фасадные дома под офисы, а машины можно прямо в Днепре парковать
Целый квартал 9 этажные офисы, машины будут везде стоять.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Суб 29 гру, 2018 23:57
Мне тут нашептали что Кличко может выдвинуться в Президенты. Сначала не поверил, а потом задумался....
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 29 гру, 2018 23:58
ПчёлкаIRON написав: Frant написав:
Всі зайняті))) Хіба що - на допоховання)))
50000 долл делают чудеса на байковом
За ці кошти в Києві можна купити некислу квартиру для живих!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Додано: Нед 30 гру, 2018 01:09
Оранжевый-хит сезона написав:
Мне тут нашептали что Кличко может выдвинуться в Президенты. Сначала не поверил, а потом задумался....
я могу Вам нашептать что и Вы можете выдвинуться в президенты
это что-то изменит ?
baraka
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Всем ку. Удачи , счастья и квадратных метров в новом году.
Понаехал
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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