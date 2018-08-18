Додано: Нед 30 гру, 2018 09:22

kingkongovets написав: Потенциальная перемога Кличко



https://tverezo.info/post/82695 Потенциальная перемога Кличко

В чем перемога , в подписании меморандума ? Это даже не договор,это всего навсего декларация о намерениях которая не несет никаких обязательств перед сторонами.Даже если и выделят кредит я не вижу никакой перемоги, т.к. качество управления в коммунальных предприятиях мягко говоря ужасное, а грубо говоря воруют так,что аж гай шумить. Кто не в курсе, КМДА уже залило в уставной капитал Киевтеплоэнерго 2 млрд.грн из городской казны. И продолжаются судебные разбирательства по долгам которые оставил Ахметов.Будет ли проект приносить прибыль или будет глубоко убыточный покажет время.В Качестве доказательств "успехов команды Кличка" достаточно посмотреть результаты хозяйственной деятельности например Киевтранспарксервис , который годами рисовал убытки при этом занимался откровенными поборами, и таких примеров масса.А вишенка еще и в том что с 25.07.2018 КМДА вообще засекретила информацию, вы понимаете весь писец,если фин.рез засекречивают ???Вот пример "успешности" работы команды Кличка