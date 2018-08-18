RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3140314131423143>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 08:13

  Понаехал написав:Всем ку. Удачи , счастья и квадратных метров в новом году.

Ага. Дагам - на махачкалі, тамбові і на камчатці. І звісно, на маскві.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18895
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 2012 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 09:22

  kingkongovets написав:Потенциальная перемога Кличко

https://tverezo.info/post/82695


В чем перемога , в подписании меморандума ? Это даже не договор,это всего навсего декларация о намерениях которая не несет никаких обязательств перед сторонами.

Даже если и выделят кредит я не вижу никакой перемоги, т.к. качество управления в коммунальных предприятиях мягко говоря ужасное, а грубо говоря воруют так,что аж гай шумить. Кто не в курсе, КМДА уже залило в уставной капитал Киевтеплоэнерго 2 млрд.грн из городской казны. И продолжаются судебные разбирательства по долгам которые оставил Ахметов.
Будет ли проект приносить прибыль или будет глубоко убыточный покажет время.

В Качестве доказательств "успехов команды Кличка" достаточно посмотреть результаты хозяйственной деятельности например Киевтранспарксервис , который годами рисовал убытки при этом занимался откровенными поборами, и таких примеров масса.А вишенка еще и в том что с 25.07.2018 КМДА вообще засекретила информацию, вы понимаете весь писец,если фин.рез засекречивают ???
https://www.facebook.com/olexandr.pabat ... 1656295767

Вот пример "успешности" работы команды Кличка
Зображення
Востаннє редагувалось zzzzzz в Нед 30 гру, 2018 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29917
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2934 раз.
Подякували: 4912 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 09:25

  Оранжевый-хит сезона написав:хотя за 350 000 долларов можно купить какой то склад квадратов на 500 и земли под ним соток 10

Мелко плаваете, за эти деньги можно купить ЦИК https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kolish ... CJdLs.html
Колишній склозавод. Тернопільська область, Бережанський район, с. Рогачин. Загальна площа нежитлових будівель та споруд 13128,3 м2, з них адмінкорпус – 1349,9 м2, виробничий корпус – 5399,1 м2, 7 складів загальною площею 5327,2 м2, компресорна – 233,2 м2, котельня – 115,7 м2.
Площа земельної ділянки 6.06 га

Еще и скинут 100 000 долл. потому что Вы будете первый их клиент.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2726
З нами з: 19.09.10
Подякував: 421 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 09:32

  zzzzzz написав:
  Рыба-сом написав:Определение высотности методом Монте-Карло! На обывателя такие штучки производят впечатление :mrgreen:
Солнце у них на севере заходит и ТЭЦ в реале гораздо ближе.
Съезд с моста между домов так романтично изображён )))


Все фасадные дома под офисы, а машины можно прямо в Днепре парковать :mrgreen:
Зображення

Целый квартал 9 этажные офисы, машины будут везде стоять.

А порт что уже все? Какая-то деиндуистриализация.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2726
З нами з: 19.09.10
Подякував: 421 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 09:34

  Оранжевый-хит сезона написав:Мне тут нашептали что Кличко может выдвинуться в Президенты. Сначала не поверил, а потом задумался....

Достойный кандидат нашей стране.
Заленский и кличко во втором туре.
ПчёлкаIRON
 
Повідомлень: 73
З нами з: 15.11.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 09:36

  zzzzzz написав:
  Рыба-сом написав:Определение высотности методом Монте-Карло! На обывателя такие штучки производят впечатление :mrgreen:
Солнце у них на севере заходит и ТЭЦ в реале гораздо ближе.
Съезд с моста между домов так романтично изображён )))


Все фасадные дома под офисы, а машины можно прямо в Днепре парковать :mrgreen:
Зображення

Целый квартал 9 этажные офисы, машины будут везде стоять.

Самое интересное - портовые краны никуда не убрали, порт будет работать.
Будущие жители будут бегать под ними )
ПчёлкаIRON
 
Повідомлень: 73
З нами з: 15.11.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 09:39

  ПчёлкаIRON написав:Самое интересное - портовые краны никуда не убрали, порт будет работать.
Будущие жители будут бегать под ними )


Думаю портовые краны это такая постиндустриальная инсталяция :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29917
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2934 раз.
Подякували: 4912 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 09:39

  kingkongovets написав:как думаете, 80000 грн за метр нежилого в аристократе - дорого?
121 метр, сдача лето 2019
или все же ждать владимирского? но там ниче пока не понятно


Конго, откуда у тебя 10 мультов свободных?
ПчёлкаIRON
 
Повідомлень: 73
З нами з: 15.11.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 09:41

  zzzzzz написав:
  ПчёлкаIRON написав:Самое интересное - портовые краны никуда не убрали, порт будет работать.
Будущие жители будут бегать под ними )


Думаю портовые краны это такая постиндустриальная инсталяция :mrgreen:

При том на этой визуализации уже построили метро на трою
Что курили архитекторы?
Представляю как они ржали когда это рисовали)
ПчёлкаIRON
 
Повідомлень: 73
З нами з: 15.11.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 09:43

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:Потенциальная перемога Кличко

https://tverezo.info/post/82695


В чем перемога , в подписании меморандума ? Это даже не договор,это всего навсего декларация о намерениях которая не несет никаких обязательств перед сторонами.

Даже если и выделят кредит я не вижу никакой перемоги, т.к. качество управления в коммунальных предприятиях мягко говоря ужасное, а грубо говоря воруют так,что аж гай шумить. Кто не в курсе, КМДА уже залило в уставной капитал Киевтеплоэнерго 2 млрд.грн из городской казны. И продолжаются судебные разбирательства по долгам которые оставил Ахметов.
Будет ли проект приносить прибыль или будет глубоко убыточный покажет время.

В Качестве доказательств "успехов команды Кличка" достаточно посмотреть результаты хозяйственной деятельности например Киевтранспарксервис , который годами рисовал убытки при этом занимался откровенными поборами, и таких примеров масса.А вишенка еще и в том что с 25.07.2018 КМДА вообще засекретила информацию, вы понимаете весь писец,если фин.рез засекречивают ???
https://www.facebook.com/olexandr.pabat ... 1656295767

Вот пример "успешности" работы команды Кличка
Зображення

Якщо об,єктивно оцінювати результати роботи київських мерів, то всі вони абсолютно однакові. Тупа забудова міста 25-поверхівками, знищення зеленої зони, перетворення міста у величезну автопомийку, де машини паркуються на тротуарах, на перехрестях і т.п.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18895
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 2012 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3140314131423143>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ПчёлкаIRON і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1238, 1239, 1240
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12393 2169114
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 гру, 2018 23:33
lejko_vit
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 4126
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 2560
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11464)
30.12.2018 10:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.