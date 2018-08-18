Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В чем перемога , в подписании меморандума ? Это даже не договор,это всего навсего декларация о намерениях которая не несет никаких обязательств перед сторонами.
Даже если и выделят кредит я не вижу никакой перемоги, т.к. качество управления в коммунальных предприятиях мягко говоря ужасное, а грубо говоря воруют так,что аж гай шумить. Кто не в курсе, КМДА уже залило в уставной капитал Киевтеплоэнерго 2 млрд.грн из городской казны. И продолжаются судебные разбирательства по долгам которые оставил Ахметов. Будет ли проект приносить прибыль или будет глубоко убыточный покажет время.
В Качестве доказательств "успехов команды Кличка" достаточно посмотреть результаты хозяйственной деятельности например Киевтранспарксервис , который годами рисовал убытки при этом занимался откровенными поборами, и таких примеров масса.А вишенка еще и в том что с 25.07.2018 КМДА вообще засекретила информацию, вы понимаете весь писец,если фин.рез засекречивают ??? https://www.facebook.com/olexandr.pabat ... 1656295767
Вот пример "успешности" работы команды Кличка
Востаннє редагувалось zzzzzz в Нед 30 гру, 2018 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Колишній склозавод. Тернопільська область, Бережанський район, с. Рогачин. Загальна площа нежитлових будівель та споруд 13128,3 м2, з них адмінкорпус – 1349,9 м2, виробничий корпус – 5399,1 м2, 7 складів загальною площею 5327,2 м2, компресорна – 233,2 м2, котельня – 115,7 м2. Площа земельної ділянки 6.06 га
Еще и скинут 100 000 долл. потому что Вы будете первый их клиент.
Рыба-сом написав:Определение высотности методом Монте-Карло! На обывателя такие штучки производят впечатление Солнце у них на севере заходит и ТЭЦ в реале гораздо ближе. Съезд с моста между домов так романтично изображён )))
Все фасадные дома под офисы, а машины можно прямо в Днепре парковать
Целый квартал 9 этажные офисы, машины будут везде стоять.
Рыба-сом написав:Определение высотности методом Монте-Карло! На обывателя такие штучки производят впечатление Солнце у них на севере заходит и ТЭЦ в реале гораздо ближе. Съезд с моста между домов так романтично изображён )))
Все фасадные дома под офисы, а машины можно прямо в Днепре парковать
Целый квартал 9 этажные офисы, машины будут везде стоять.
Самое интересное - портовые краны никуда не убрали, порт будет работать. Будущие жители будут бегать под ними )
В чем перемога , в подписании меморандума ? Это даже не договор,это всего навсего декларация о намерениях которая не несет никаких обязательств перед сторонами.
Даже если и выделят кредит я не вижу никакой перемоги, т.к. качество управления в коммунальных предприятиях мягко говоря ужасное, а грубо говоря воруют так,что аж гай шумить. Кто не в курсе, КМДА уже залило в уставной капитал Киевтеплоэнерго 2 млрд.грн из городской казны. И продолжаются судебные разбирательства по долгам которые оставил Ахметов. Будет ли проект приносить прибыль или будет глубоко убыточный покажет время.
В Качестве доказательств "успехов команды Кличка" достаточно посмотреть результаты хозяйственной деятельности например Киевтранспарксервис , который годами рисовал убытки при этом занимался откровенными поборами, и таких примеров масса.А вишенка еще и в том что с 25.07.2018 КМДА вообще засекретила информацию, вы понимаете весь писец,если фин.рез засекречивают ??? https://www.facebook.com/olexandr.pabat ... 1656295767
Вот пример "успешности" работы команды Кличка
Якщо об,єктивно оцінювати результати роботи київських мерів, то всі вони абсолютно однакові. Тупа забудова міста 25-поверхівками, знищення зеленої зони, перетворення міста у величезну автопомийку, де машини паркуються на тротуарах, на перехрестях і т.п.