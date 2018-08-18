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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 гру, 2018 09:45
"Экспресс Киев-Борисполь вчера снова поломался. В результате он прибыл в аэропорт с опозданием почти на час. При этом, по данным УЗ, в результате задержки ни один пассажир не опоздал на авиарейс. Как такое возможно? Думаю, дело в том, что украинцы понятливый народ. Пассажиры уже закладывают в расчет времени возможность поломки «экспресса», и выезжают в аэропорт с запасом в несколько часов."/c/
Додано: Нед 30 гру, 2018 09:45
Чергова бригада рожевоокулярників, які ніфіга не знають, що робиться у них під носом.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Нед 30 гру, 2018 09:49
А где каналы по которым будут плавать жители рыбальского?
Забыли?
Ой...какая неувязочка
Додано: Нед 30 гру, 2018 09:53
А де Гондоли з гондольєрами? Там повинні бути найкращі венеціанські гондольєри!!! На заробках)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Нед 30 гру, 2018 09:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мне тут сказали что дом с звездой напротив Б. Хмельницкого 4 дня без света был.
Додано: Нед 30 гру, 2018 09:58
придворі шут і боксьор
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 30 гру, 2018 10:06
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